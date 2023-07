Trang Allkpop ngày 20-7 thông tin Chung Lim đã ra đi vĩnh viễn ngày 19-7. Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ thương tiếc anh trên trang cá nhân.

Trong đó, nữ ca sĩ Cho Min-ah – cựu thành viên nhóm Jewelry, viết trên trang cá nhân: "Chung Lim là một anh chàng sở hữu vẻ ngoài trong sáng với nụ cười hồn nhiên luôn dọng trong tâm trí tôi. Thật đáng tiếc vì giờ đây tôi không còn được thấy nụ cười đó nữa".

Chung Lim qua đời ở tuổi 37

Chung Lim là ca sĩ, người mẫu, diễn viên của Hàn Quốc. Anh từng tốt nghiệp chuyên ngành múa từ trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Năm 2004, anh gia nhập làng giải trí với vai diễn trong phim truyền hình đình đám "Xin lỗi, anh yêu em" (I'm Sorry, I Love You). Phim có dàn diễn viên chính gồm: So Ji-sub, Im Soo-jung, Jung Kyung-ho…, chinh phục được khán giả và gặt hái nhiều giải thưởng.

Sau đó, Chung Lim tham gia phim: "Romance Hunter", "Dream", "Smile, Mom"… Ngoài ra, anh còn tham gai các chương trình truyền hình và ca hát.

Năm 2021, Chung Lim kết hôn và chuyển sang làm công việc đại diện bán hàng cho công ty mô tô.