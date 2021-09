Không tạo bứt phá

Nhiều "bom tấn" được cho ra mắt trong mùa phim hè 2021: "Fast & Furious 9", "The Forever Purge", "Black Widow", "Snake Eyes: G.I. Joe Origins", "The Suicide Squad". Tuy nhiên, phim gặt hái doanh thu tương đối tốt so với tình hình thị trường chung chỉ có "Fast & Furious 9".

Hiện tại, doanh thu của "Fast & Furious 9" trên toàn cầu hơn 704 triệu USD, gặt hái lợi nhuận so với vốn đầu tư 200 triệu USD. Dù vậy, đây không phải doanh thu đột phá của "Fast & Furious 9" so với các phần phim trước đó.

Phim "Fast & Furious 9"

Nhiều phân tích từ các chuyên trang phim ảnh, "Fast & Furious 9" không tạo đột phá doanh thu một phần do không đủ sức hút tại thị trường Trung Quốc. Phim thu chỉ về 136 triệu USD ở Trung Quốc trong tuần đầu nhưng lại sụt giảm đến 85% ở tuần thứ hai.

Tính chung một tháng công chiếu tại Trung Quốc, "bom tấn" này gặt hái hơn 250 triệu USD, thua xa con số gần 400 triệu USD như các phần trước.

Nguyên nhân việc này được cho là do khán giả Trung Quốc ủng hộ phim nội địa sau một vài bê bối phát ngôn liên quan chính trị của ê-kíp phim "Fast & Furious 9" và một phần chất lượng của loạt phim không giữ được sức hút.

"Bom tấn" được kỳ vọng tiếp theo là "Black Widow" lại gây thất vọng lớn bởi doanh thu tới thời điểm hiện tại chỉ hơn 371 triệu USD, một con số thấp đến mức chưa đủ hòa số vốn 200 triệu USD nhà đầu tư bỏ ra.

Trái ngược, phim "The Forever Purge" lại gây ngạc nhiên khi gặt hái lợi nhuận cao so với những phim đang chới với doanh thu khác. "The Forever Purge" tốn kinh phí 18 triệu USD nhưng doanh thu hiện đã gần 80 triệu USD.

"Black Widow" lại gây thất vọng lớn về doanh thu

Phim "Snake Eyes: G.I. Joe Origins" tiêu tốn kinh phí gần 110 triệu USD nhưng doanh thu hiện chỉ mới 37 triệu USD, một dấu hiệu cho thấy nguy cơ lỗ nặng. Phim "The Suicide Squad" cũng nhiều khả năng trong tình trạng tương tự khi chỉ mới thu được hơn 156 triệu USD trong lúc kinh phí thực hiện lên tới 185 triệu USD.

Rời thế độc quyền

Nhìn vào mặt bằng doanh thu các phim Hollywood dịp hè năm nay cho thấy rõ dấu hiệu thất bát. Ban đầu, khi các rạp được mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19, khán giả dần dần quay lại với màn ảnh rộng, nhiều nhà làm phim đã kỳ vọng về một sự bứt phá.

Tuy nhiên, thực tế lại chứng minh ngược lại và sau khi phân tích, nhiều ý kiến giới chuyên môn lại đồng thuận rằng ngoài các nguyên nhân như lo ngại dịch bệnh, thị trường điện ảnh thế giới đã có sự thay đổi lớn, tác động vĩnh viễn, khó trở lại như trước.

"Black Widow" phát hành song song giữa rạp và nền tảng thu phí

Một trong những thay đổi đó là phim chiếu rạp không còn thế độc quyền, phải chịu sự cạnh tranh cùng với nền tảng thu phí trực tuyến. Phim "Black Widow" được cho rằng doanh thu rạp giảm một phần cũng vì chiếu song song giữa rạp và nền tảng thu phí. Khán giả chọn xem qua nền tảng thu phí thay vì đến rạp như một thói quen đã được hình thành trong suốt giai đoạn giãn cách xã hội.

Số lượng khán giả thưởng thức "Black Widow" trên nền tảng thu phí không hề thấp, tính gần cuối tháng 8, phim này mang về cho Disney+ con số 125 triệu USD. Hẳn nhiên, đây là số tiền Disney hưởng trọn mà không cần phải chia cho phía rạp như phương pháp phát hành độc quyền của rạp, cũng như không thể nâng số doanh thu rạp của "Black Widow".

Chính vì thế, nhiều người trong giới đã nhận định việc phát hành phim song song giữa rạp và nền tảng thu phí chỉ mang về lợi ích cho các hãng sản xuất lớn kiểu như Disney. Các rạp chiếu cũng như doanh thu rạp bị ảnh hưởng lớn.

Hẳn nhiên, phía rạp có quyền bác bỏ, lên tiếng chỉ trích nhưng một thực tế phải thừa nhận rằng khó có thể thuyết phục các hãng sản xuất lớn từ bỏ nguồn lợi nền tảng thu phí. Bởi phương thức phát hành song song mang đến lợi nhuận cao thì nhà sản xuất vẫn sẽ làm, nhất là trong bối cảnh Covid-19 vẫn đe dọa hệ thống rạp trên toàn cầu.

Đồng thời, việc một phim kinh phí không quá cao lại mang về doanh thu cao như "The Forever Purge" cũng được nghiên cứu thêm cho điện ảnh tương lai, nếu phải sống chung với Covid-19 thời gian dài.