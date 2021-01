Công ty nghiên cứu thị trường Comscore cho biết trong báo cáo cuối năm ngày 12-1 thì phòng vé Bắc Mỹ chỉ thu được 2,2 tỉ USD năm 2020, thấp nhiều so với con số 11,4 tỉ USD năm 2019.

Theo dữ liệu từ Box Office Mojo, doanh thu phòng vé Bắc Mỹ năm 2020 đánh dấu mức thấp trong 40 năm trở lại đây. Mức thấp nhất được ghi nhận năm 1981 với tổng cộng 918 triệu USD. Comscore không công bố dữ liệu phòng vé toàn cầu năm 2020 nhưng Variety cho biết doanh thu toàn cầu giảm 71% so với 2019.

Đại dịch Covid-19 tác động mạnh đến ngành điện ảnh

Doanh thu phim Hollywood sụt giảm thê thảm năm 2020

Đại dịch Covid-19 buộc các rạp chiếu phim trên khắp thế giới phải đóng cửa vào giữa tháng 3-2020, đưa một số chuỗi rạp chiếu như AMC Entertainment đến bờ vực phá sản. Sau giai đoạn căng thẳng, các rạp mở cửa trở lại ở một số nơi nhưng khán giả vẫn còn tâm lý e dè, lo ngại nên doanh thu phòng vé không đột phá. Hơn 270 bộ phim, gồm các bom tấn "No time to die", "Top gun: Maverick", "Fast and furious 9" dời lịch phát hành sang năm 2021.

Phim "Bad boys for life" phát hành tháng 1 năm 2020 trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất ở Bắc Mỹ vào năm 2020 với 206 triệu USD. Phim "Tenet" với kỳ vọng tạo đột phá nhưng không thắng được đại dịch, ngậm ngùi thu 58 triệu USD tính riêng thị trường ở Bắc Mỹ và Canada.

Paul Dergarabedian - nhà phân tích của Comscore, nói rằng doanh thu phim năm 2020 - phần lớn đến từ các rạp chiếu ngoài trời. Nó tạo nên một hy vọng mới khi các nhà chuyên môn ban đầu lo ngại con số này chẳng đáng là bao. "Điều đó sẽ khích lệ nhiều với những ai lo lắng rạp sẽ chết mòn và thói quen xem phim thay đổi, khán giả không ra rạp xem phim nữa" - Paul Dergarabedian cho biết.