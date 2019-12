Sáng 19-12, nam diễn viên Dustin Nguyễn, Bebe Phạm và điều hành sản xuất phim Minh Đô đã có buổi gặp gỡ báo chí tại TP HCM. Buổi gặp có chủ đề "Trao đổi về văn hóa của người làm phim tại Việt Nam", nêu quan điểm về vấn đề bảo vệ quyền lợi người lao động và trách nhiệm của các nhà sản xuất phim với người lao động trong ngành điện ảnh Việt Nam.

Tại buổi gặp, Dustin Nguyễn chia sẻ việc bị cắt vai diễn đột ngột khỏi phim mới do Lê Văn Kiệt đạo diễn, Công ty New Arena sản xuất, CGV phát hành và góp vốn đầu tư. Theo lời của Dustin Nguyễn, anh được đạo diễn Lê Văn kiệt mời tham gia phim mới từ tháng 7-2019 nhưng từ chối vì bận rộn. Đến tháng 11-2019, anh tiếp tục được Lê Văn Kiệt mời lần 2 với lời than thở rằng 2 tuần bấm máy mà chưa có nam chính.

Từ trái sang: Điều hành sản xuất Minh Đô, Dustin Nguyễn, Bebe Phạm

Từng hợp tác cùng Lê Văn Kiệt trong phim trước đây nên Dustin Nguyễn quý mến đạo diễn này và quyết định hoãn các công việc để hỗ trợ. Hai bên bắt đầu làm việc về kịch bản, thử phục trang, tạo hình nhân vật chuẩn bị quay. Đại diện phía nhà sản xuất là Nguyễn Hữu Cường cũng liên lạc với Bebe Phạm thương lượng điều khoản hợp đồng của Dustin Nguyễn. Sau khi thống nhất điều khoản, hợp đồng được chuyển cho Dustin Nguyễn. Bebe Phạm được thêm thông tin rằng trong các nhà đầu tư sản xuất có Dần Trần đã từng làm việc với cô nên yên tâm để chồng ký trước hợp đồng, chuyển cho phía sản xuất. Họ chưa nhận lại được bản hợp đồng này cho đến hiện tại.

Đến gần ngày bấm máy, phía Dustin Nguyễn liên lạc với ê-kíp làm phim thì nhận được sự im lặng. Cho đến lúc tìm mọi cách liên lạc, họ được biết vai diễn của Dustin Nguyễn bị cắt, thay người khác nhưng chẳng có giải thích hợp lý. Phía sản xuất sau đó cho rằng họ có quyền thay diễn viên khi thấy không hợp lý, Dustin Nguyễn chỉ là ứng viên thử vai nên có thể thay thế người khác. Họ khẳng định hợp đồng với Dustin Nguyễn chỉ có phía diễn viên ký tên còn nhà sản xuất thì chưa ký.

Theo lời kể của Dustin Nguyễn và Bebe Phạm, trong cuộc họp 3 bên ngày 6-12, luật sư Ngọc Sa – đại diện pháp lý của bên CGV và Dần Trần – đại diện của phía nhà sản xuất công ty New Arena, thống nhất rằng Dustin Nguyễn chỉ là ứng viên thử vai, chưa được chọn chính thức nên có thể đổi diễn viên khác.

"Tôi sốc trước cách làm việc vô đạo đức, thái độ kiêu ngạo của CGV và công ty New Arena. Tôi vào nghề 35 năm nay, có 14 năm ở thị trường phim Việt Nam nhưng chưa từng gặp phải trường hợp nào như thế này. Ngành điện ảnh Việt Nam để phát triển còn có nhiều vấn đề nhưng việc đối xử đạo đức, không chuyên nghiệp giữa người trong ngành với nhau nên ngừng lại ngay lập tức" – Dustin Nguyễn bức xúc nói.

Trong cuộc họp 3 bên, phía công ty New Arena đồng ý thanh toán cho Dustin Nguyễn 80 triệu đồng 6 ngày làm việc. Phía Dustin Nguyễn cũng xác nhận đã nhận được số tiền qua tài khoản. Nhưng họ không hài lòng vì phía sản xuất chưa đưa ra những câu trả lời thỏa đáng cho việc cắt vai, chối bỏ hợp đồng diễn viên đã ký. Hẳn nhiên, Dustin Nguyễn đã phải sắp xếp tất cả công việc riêng, hoãn dự án khác để có thời gian tham gia dự án phim này. Những thiệt hại này khó được bồi hoàn.



Dustin Nguyễn và vợ Bebe Phạm bức xúc

Anh Minh Đô, điều hành sản xuất dự án phim này của đạo diễn Lê Văn Kiệt cũng cho biết ngoài Dustin Nguyễn bị cắt vai thì nữ diễn viên Ái Phương cũng gặp cảnh tương tự. Một diễn viên nhí khác được chọn trước đó cũng bị thay thế. Bản thân anh cùng ê-kíp đang quay phim ở Hội An chưa nhận lại hợp đồng làm việc đã ký. Anh chưa nhận được thù lao đợt hai theo thỏa thuận hợp đồng với 30% tổng thù lao đáng lý được nhận. Anh ủng hộ Dustin Nguyễn đưa vụ việc ra công luận để lên tiếng giùm những diễn viên, người làm nghề từng gặp cảnh tương tự. Họ không dám nói vì e ngại đủ hướng.