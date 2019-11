Song, liệu loài người đã đi qua một hành trình quá tự do và đẹp đẽ? Dường như chúng ta đã lạc lối? Đó là thông điệp mà vở diễn "GAIA- We are one" (GAIA- Chúng ta là một) của biên đạo John Huy Trần muốn gửi đến khán giả.



Tác phẩm có thời lượng 90 phút với sự thể hiện của 15 nghệ sĩ múa nổi bật ở nhiều thể loại (jazz, đương đại, hiphop, popping, bboy, breakdance, ballet…) trong và ngoài nước: John Huy Trần, Đào Phi Hải, Nguyễn Vũ Hoàng Minh, Nguyễn Ngọc Tân, Nguyễn Mạnh Quyền, Lê Minh Hiếu, Lê Quốc Huy, Lê Gia Hào, Vũ Thị Hoàng Oanh, Alexa Sinclair, Carlie Anderson, Dương Văn Quý, Trần Trọng Nghĩa, Nguyễn Trần Trâm Anh, Sabra Johnson. "GAIA- We are one" còn có sự kết hợp biểu diễn trực tiếp của ban nhạc rock alternative Amavi đến từ Cannada, cũng chính là tác giả của các nhạc phẩm được sáng tác riêng cho vở diễn.

Hình ảnh sử dụng trong chương trình. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Vở diễn gồm 4 phần: "Vẻ đẹp tạo hóa", "Muông thú hoang dã", "Trí thông minh của con người" và "Tất cả là một", sẽ ra mắt trong 4 ngày 28, 29, 30-11 và 1-12 tại GBOX Studio (số 4 Bàu Cát 4, quận Tân Bình, TP HCM).

Thực tế, đề tài về con người và thiên nhiên đã được khai thác khá nhiều trong lĩnh vực múa đương đại. Việt Nam cũng có không ít vở diễn nêu cao ý thức bảo vệ thiên nhiên. Tuy nhiên, "GAIA- Chúng ta là một" của John Huy Trần khác biệt ở chỗ anh tự sáng tác, tự đầu tư kinh phí sản xuất, không nhà tài trợ và liều lĩnh đối đầu với thị trường giải trí đang trong tình cảnh khó bán vé, với 4 buổi diễn, đặc biệt khi múa đương đại luôn kén khán giả.

"Nghệ thuật nhảy múa là nghiệp và mình phải giới thiệu đến khán giả những điều mới mẻ một cách đều đặn. Đấy là lòng tự trọng của người làm nghề, mình không thể ngó lơ được" - biên đạo John Huy Trần bày tỏ.

John Huy Trần thừa nhận vấn đề tài chính đúng là điều khó khăn nhất cần phải giải quyết nên vở diễn múa đương đại mới của anh không thể ra mắt ở sân khấu lớn hơn. Nhưng với anh, điều đó không sao cả. "Vấn đề là chúng ta giới thiệu được những sản phẩm tử tế đến với khán giả. Dù chỉ có vài khán giả yêu thích thì đó cũng gọi là thành công của nghệ sĩ rồi" - John Huy Trần tâm sự.