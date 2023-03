Gala nghệ thuật "Dấu ấn Giải Mai Vàng" là chương trình kết hợp giữa các tiết mục biểu diễn đặc sắc cùng hoạt động "Mai Vàng tri ân". Đây là cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với cộng đồng, giúp các nghệ sĩ quảng bá sản phẩm và những sáng tạo mới, tiến đến Giải "Mai Vàng" lần thứ 29 năm 2023.



Gala nghệ thuật "Dấu ấn Giải Mai Vàng" - Ảnh Tấn Thạnh

"Dấu ấn Giải Mai Vàng" diễn ra tại sân khấu chính của chương trình "Tôn vinh cà phê Việt" năm 2023, được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Gigamall (TP Thủ Đức, TP HCM) vào tối 4-3. Sau tiết mục hát múa mở đầu "Việt Nam ơi!" (sáng tác: Minh Beta) do ca sĩ Đông Quân thể hiện cùng vũ đoàn Si Si tạo được sự chú ý của khán giả, những ca khúc với chủ đề về cà phê như: "Ly cà phê Ban Mê" (sáng tác: Nguyễn Cường) do ca sĩ Đông Quân trình bày; "Đen đá không đường" (sáng tác: Lyly), "Cà phê một mình" (sáng tác: Ngọc Lễ) và "Sài Gòn đẹp lắm" (sáng tác: Y Vân) do nhóm hát Papayas trình diễn cũng tạo được ấn tượng mạnh.

Cà phê từ lâu đã trở thành sản phẩm văn hóa không thể thiếu trong đời sống cộng đồng. Những câu chuyện về cà phê cũng trở thành chất liệu đầy sinh động để giới nhạc sĩ sáng tác nên các ca khúc ấn tượng. Loạt ca khúc về cà phê mang đến không khí hào hứng, vui tươi cho các khách mời cùng khán giả trong khuôn khổ chương trình "Tôn vinh cà phê Việt" năm 2023.

Tiết mục ca cảnh "Tự hào cờ Tổ quốc" (ý thơ Trương Hòa Bình, phối âm Võ Thanh Liêm, sáng tác Thanh Hiệp) đã được tái diễn với sắc thái mới sau lần ra mắt thành công tại Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 28 năm 2022. NSND Lệ Thủy, các NSƯT Tô Châu, Lê Hồng Thắm và nghệ sĩ Võ Minh Lâm, cùng dàn đồng ca của CLB Sân khấu Lạc Long Quân đã thể hiện tiết mục với tất cả sự hào hùng, nâng cao tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Ngoài ra, đêm gala tạo được sức hút với màn trình diễn của NSND Minh Vương qua bài ca cổ "Thương dáng áo dài em" (sáng tác: Đăng Minh); NSND Trọng Hữu với bài "Qua miền sông Trệm" (ý thơ: Trương Hòa Bình, sáng tác: Trần Quốc Khải); liên khúc "Hát cho dân tôi nghe" (sáng tác: Tôn Thất Lập), "Dậy mà đi" (sáng tác: Nguyễn Xuân Tân) do ca sĩ Thế Vỹ thể hiện…

"Dấu ấn Giải Mai Vàng" diễn ra tại sân khấu chính của chương trình "Tôn vinh cà phê Việt" năm 2023, được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Gigamall tối 4-3 - Ảnh: Tấn Thạnh

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn trong Gala nghệ thuật "Dấu ấn Giải Mai Vàng", chương trình "Mai Vàng tri ân" do Báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á tiếp tục trao tặng quà cho 5 nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu có nhiều thành tựu là NSND Minh Vương, NSND Trọng Hữu, NSND Thanh Vy, nhạc sĩ Tôn Thất Lập và nhà nghiên cứu đờn ca tài tử Nam Bộ và văn hóa dân gian Mai Mỹ Duyên. Mỗi phần quà được trao tặng trị giá 20 triệu đồng. Cũng tại gala, NSND Lệ Thủy đã dùng toàn bộ số tiền 100 triệu đồng nhận từ chương trình "Mai Vàng tri ân" để hỗ trợ xây nhà tình thương cho hai hộ nông dân nghèo Trần Văn Sáu - ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò và Đoàn Thanh Dân - ấp 6, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. NSND Lệ Thủy cho biết hai ngôi nhà sau khi hoàn thành sẽ được gắn bảng tên "Chương trình "Mai Vàng tri ân" và NSND Lệ Thủy" trao tặng.