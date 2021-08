Nguyễn Thị Thanh Mai, 38 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ ngành nghệ thuật thị giác tại Trường ĐH Mahasarakham (Thái Lan). Cô hiện sống và làm việc tại Huế, tham gia giảng dạy nghệ thuật đồ họa tại Trường ĐH Huế song song với việc sáng tác và tổ chức nhiều sự kiện nghệ thuật có tiếng vang như "Nổ Cái Bùm" - tuần lễ nghệ thuật do nghệ sĩ điều hành diễn ra lần đầu tại Huế năm 2020.

Cô từng sáng tác với nhiều dạng vật liệu, khai thác ký ức nhằm khơi dậy cảm quan mạnh mẽ và sự đồng cảm. Cô làm việc với các ngôn ngữ đa dạng như hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh, trình diễn, sắp đặt và video, nghệ thuật hé lộ đời sống của nhiều cộng đồng người, như người lao động di cư, người chuyển giới...



Ngay khi đoạt giải, Nguyễn Thị Thanh Mai chia sẻ giải thưởng nhắc cô nhớ về quãng thời gian thiếu thốn khi bắt đầu đặt chân vào nghệ thuật. Cô nhớ các quỹ văn hóa, trung tâm nghệ thuật, tạo bệ đỡ cho cô cùng các nghệ sĩ khác đi tiếp trên con đường này. Nữ nghệ sĩ này đang thực hiện dự án nghệ thuật "Bờ thành" với mục tiêu mở ra các đối thoại về quy hoạch, di sản, ký ức người dân xoay quanh đề án di dời dân cư ở khu vực kinh thành Huế.

Nghệ sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai. Ảnh: THE FACTORY

The Factory là không gian độc lập đầu tiên được xây dựng với chủ đích dành riêng cho nghệ thuật đương đại tại Việt Nam. "Nghệ sĩ xuất sắc" là giải thưởng do The Factory khởi xướng, nhằm vinh danh các nghệ sĩ có thực hành sáng tạo không chỉ giới hạn tại xưởng làm việc mà còn có nỗ lực đóng góp cho cộng đồng địa phương và bối cảnh xã hội hiện tại.

Những nghệ sĩ này cũng thể hiện một nhãn quan về nghệ thuật đậm tính liên ngành, sử dụng các kỹ năng, ý tưởng từ những ngành khác nhau và cộng tác với những chuyên gia từ các ngành khác vào trong quá trình sáng tạo nghệ thuật. Giải thưởng này dự kiến được trao 2 năm một lần.

Để chọn ra người chiến thắng, ban tổ chức đã mời một hội đồng đề cử và một hội đồng giám khảo quốc tế đánh giá các nghệ sĩ được đề cử.

Với giải thưởng mùa đầu tiên năm 2021, hội đồng giám khảo bao gồm: Giáo sư Roger Nelson - sử gia nghệ thuật, giám tuyển thuộc Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia Singapore; Tom Tandio -nhà sưu tập và là Giám đốc hội chợ nghệ thuật Art Jakarta (Indonesia); Trần Lương - nghệ sĩ và là Giám đốc sáng lập APD - Trung tâm Bảo trợ và Phát triển Nghệ thuật Hà Nội; Arlette Quỳnh - Anh Trần - giám tuyển và là Giám đốc Bộ sưu tập Post Vidai và Zoe Butt - giám tuyển và là Giám đốc Nghệ thuật The Factory.