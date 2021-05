Đài NBC ngày 10-5 tuyên bố đã ngừng phát sóng Lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2022. Tuyên bố này được đưa ra sau phản ứng dữ dội chỉ trích Hiệp hội Báo chí Nước ngoài Hollywood - HFPA - Ban Tổ chức Quả Cầu Vàng phân biệt chủng tộc.

Làn sóng tẩy chay xuất hiện sau khi tờ Los Angeles Times cho biết tổ chức HFPA không có thành viên da đen và nghi ngờ một số thành viên có dấu hiệu lạm quyền, nhận hối lộ. Netflix, Amazon tuyên bố không tham gia hoạt động nào do HFPA tổ chức nếu không chịu cải tổ. Nhiều ngôi sao Hollywood đã lên tiếng tẩy chay giải thưởng. Trong đó, Tom Cruise đã gửi trả lại 3 cúp vàng anh từng nhận được từ giải thưởng này qua các vai diễn trong phim "Jerry Maguire", "Magnolia", "Born on the Fourth of July".

Quả cầu vàng là giải thưởng lớn

Tom Cruise từng vinh dự nhận 3 cúp Quả cầu vàng

Tom Cruise gửi trả lại để bày tỏ sự phản đối với HFPA sau khi tổ chức này bị Los Angeles Times thông tin không có người da đen là thành viên.

Trước đó, khi bị chỉ trích dữ dội, HFPA đồng ý tuyển thêm thành viên da đen và thực hiện thay đổi khác trong vòng 18 tháng tới. NBC ban đầu hoan nghênh nhưng sau đó cho biết sẽ chờ xem liệu cải tổ có được thực hiện và đạt hiệu quả hay không.

"Sự thay đổi quy mô này cần thời gian, công sức và chúng tôi nhận thấy HFPA cần thời gian để thực hiện. Do đó, NBC sẽ không trực tiếp Quả Cầu Vàng 2022. Nếu việc cải tổ được thực hiện đúng kế hoạch mà HFPA đặt ra, chúng tôi hy vọng sẽ có thể trực tiếp lễ trao giải năm 2023" – NBC nói.

HFPA cho biết việc thực hiện "thay đổi mang tính chuyển đổi" vẫn là ưu tiên cấp thiết "bất kể ngày phát sóng tiếp theo". Họ cũng liệt kê một số hoạt động cải tổ ban đầu đã được thực hiện.