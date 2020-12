Ngày 31-12, êkíp chương trình Ai là triệu phú đã chính thức công bố gương mặt thay thế MC Phan Đăng dẫn dắt chương trình Ai là triệu phú từ ngày 5-1-2021 là "giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng.



Đinh Tiến Dũng đảm nhận vai trò MC "Ai là triệu phú" từ tháng 1-2021

Chương trình Ai là triệu phú cũng sẽ sử dụng bộ nhận diện thương hiệu mới có tông màu chủ đạo là tím đậm. Bộ nhận diện thương hiệu mới do Sony Pictures Television - đơn vị nắm bản quyền phiên bản gốc Who Want To Be A Millionaire, cung cấp.

Hiện Ai là triệu phú phiên bản mới với MC Đinh Tiến Dũng đã ghi hình được một vài số, một vài khán giả cũng đăng ảnh chụp chung cùng "giáo sư Xoay" lên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, "giáo sư Xoay" cũng đã đăng ảnh chụp trước logo chương trình. Anh chia sẻ: "Một câu hỏi mà 16 năm qua chưa bao giờ chán hỏi các bác ạ. Vậy thì để em đi hỏi tiếp xem sao".

"Giáo sư Xoay" cho hay đây là một trong những chương trình khó khăn nhất đối với anh

Nam MC cũng cho hay đây là một trong những chương trình khó khăn nhất đối với anh. Để có thể hoàn thành tốt vai trò của mình, anh phải xem đi xem lại các tập phát sóng trước của những người tiền nhiệm để học hỏi.

Đinh Tiến Dũng sinh năm 1981, quê ở Nam Định, tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp I. Sau đó, tham gia nhiều chương trình truyền hình và được khán giả biết tới khi chủ trì các chương trình Quyền lực ghế nóng, Nhà sáng chế.

Nam MC có biệt danh "giáo sư Xoay" nhờ những màn đối đáp lưu loát, dí dỏm và duyên dáng trong mục "Hỏi xoáy, đáp xoay" cùng diễn viên Xuân Bắc.

Ngoài ra, anh còn đảm nhận vị trí biên kịch cho các chương trình "đinh", cần vốn kiến thức phong phú của VTV như Thư giãn cuối tuần, Gặp nhau cuối năm, Gala Cười...

Trước đó, ngày 17-12, nhà báo Phan Đăng thông báo anh ngừng làm MC chương trình Ai là triệu phú. Anh viết: "Sau 3 năm gắn bó, tôi sẽ dừng làm MC chương trình Ai là triệu phú từ tháng 1-2021. Hiện, chúng tôi đã làm xong những chương trình cuối cùng của năm 2020".