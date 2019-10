Monsoon Festival Music 2019 sẽ diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội từ 1 đến 3-11. Đây được coi là nơi hội tụ của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế, đem đến một bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu phục vụ công chúng. Bên cạnh hiện tượng "tạo hit" làng Vpop Tiên Tiên, hoàng tử indie Vũ, hay ca sĩ người Đức gốc Việt từng "gây bão" mạng xã hội - Vinh Khuất, các fan còn có cơ hội gặp gỡ với nhóm nhạc nổi tiếng Hyukoh (Hàn Quốc), Mariyah (Đan Mạch), Totemo (Israel…



Tiên Tiên sẽ có mặt trong Monsoon 2019

Đặc biệt, trong số đó có ban nhạc pop rock đến từ Ireland lần đầu tiên đến Việt Nam - Kodaline. Kodaline được khán giả Việt biết đến qua một số nhạc film như "Love Roise", "The Fault in Our Stars".

Ban nhạc cũng ghi dấu ấn trong làng nhạc với các ca khúc "All I Want" đạt được hơn 46 triệu lượt xem trên YouTube. Album đầu tay năm 2013, "Perfect World", đã giúp họ khẳng định mình như một ban nhạc pop rock đầy xúc cảm với các bài hát được chế tác hoàn hảo trong mạch nhạc của Coldplay. "Coming up for air" năm 2015 cũng đã đưa họ trở thành ban nhạc thứ hai chiếm giữ vị trí số 1 Ireland.

Kodaline có một lượng fan khá đông đảo ở Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ

Kodaline rất thành công trong việc truyền tải câu chuyện trong những ca khúc, đặc biệt, các MV cho single gây được ấn tượng lớn do được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và hình ảnh. Tại Việt Nam, Kodaline có một lượng fan khá đông đảo, đặc biệt là giới trẻ. Theo ông John McCullagh, Đại sứ Ireland tại Việt Nam, Kodaline có một lượng fan lớn tại Ireland. Nhóm có tới 3 album đứng số 1, có lượng fan quốc tế tăng nhanh, không chỉ ở châu Âu mà cả ở châu Á. Nhóm vừa có chuyến lưu diễn tại Hàn Quốc, tháng 11 tới sẽ tới Ấn Độ, và đây là lần đầu tiên tới Việt Nam.

Trả lời câu hỏi vì sao chưa thể mời những ca sĩ ngôi sao hạng A thế giới đến biểu diễn như kỳ vọng của khán giả, tại cuộc họp báo chiều 30-10 tại Hà Nội, nhạc sĩ Quốc Trung cho hay để mời được những người như thế nhà sản xuất sẽ phải trả tầm 1,5 triệu bảng cho ngôi sao và 2-3 triệu bảng tiền sản xuất show. Thông thường, những ngôi sao quốc tế đòi hỏi phải có 50.000 khán giả mới hát.

Khán giả Hà Nội luôn hào hứng với lễ hội âm nhạc Gió mùa

"Tôi vừa mua vé xem một show ở Anh cho đầu năm tới giá 300 bảng Anh. Tôi tính nhẩm với mức trung bình khoảng 200 bảng, sân khấu trong nhà khoảng 20.000 chỗ, họ thu về 4 triệu bảng Anh. Nhưng khi tôi lên mạng tìm hiểu thì tôi được biết họ thu 8 triệu bảng tiền bán vé. Ban nhạc không lấy dưới 50% tiền bán vé thì chúng ta gần như không bao giờ có cơ hội mời những ngôi sao như vậy. Người Việt Nam gần như không ưu tiên tài chính cho những thứ như vé xem ca nhạc. Chúng ta có thể tiêu tiền cho những thứ khác dễ dàng nhưng để đi xem ca nhạc thì thường là gọi điện cho bạn xin một đôi" - Tổng đạo diễn của Monsoon chia sẻ.

Nhạc sĩ Quốc Trung cũng cho hay Monsoon hướng đến những nghệ sĩ mới, có thể chưa có tên tuổi nhưng sẽ sớm nổi tiếng. "Chúng tôi đã từng liên hệ với MØ (Đan Mạch), Dua Lipa (Anh) khi họ chưa nổi tiếng nhưng vì không có tour lưu diễn châu Á nên họ chưa đến Việt Nam. Bây giờ họ đã trở thành sao hạng A, mời họ rất khó"- nhạc sĩ cho hay.

Ngoài sự có mặt của các nghệ sĩ quốc tế, theo nhạc sĩ Quốc Trung, năm nay Monsoon sẽ dành cơ hội cho khán giả được tham gia biểu diễn cùng các nghệ sĩ chuyên nghiệp vào buổi chiều tại Hoàng Thành Thăng Long trong ngày diễn ra sự kiện chính. Đây chính là điểm làm nên tính lễ hội của Monsoon năm nay khi người tham gia cũng chính là những người đồng hành cùng ban tổ chức và góp phần tạo nên mùa Monsoon thành công.

Lần đầu tiên trong năm nay, hội thảo âm nhạc được diễn ra ngày 31-10 là dịp các chuyên gia cùng ngồi lại thảo luận các đường hướng phát triển âm nhạc, văn hóa và tầm ảnh hưởng của văn hóa nghệ thuật trong kinh doanh và làm thương hiệu. Hội thảo có ý nghĩa quan trọng để nâng tầm các lễ hội âm nhạc quy mô và chất lượng hơn trong những năm tiếp theo, đưa nền âm nhạc Việt Nam vươn tầm cao mới.