Phim hợp tác thường sử dụng danh tiếng của ê-kíp thực hiện, nhất là dàn diễn viên, làm yếu tố then chốt quảng bá cho tác phẩm. Nhiều năm trước, phương pháp này hiệu quả nhưng những năm gần đây thì không còn tạo được sự thành công.



Không như kỳ vọng

Gần nhất, phim hợp tác Việt Nam - Thái Lan có tựa "Là mây trên bầu trời của ai đó", phim hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc "Kẻ thứ ba" đều không chinh phục được khán giả ở thị trường Việt.

Phim "Là mây trên bầu trời của ai đó" do Thanadet Pradit đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên kết hợp giữa Việt Nam và Thái Lan: Dome Pakorn Lam, Push Puttichai, August Vachiravit, Ngọc Lan Vy, James Vejvongsatichat, NSND Hồng Vân, Trịnh Tú Trung, Lâm Bảo Châu, Quỳnh Lý… Đây là tác phẩm hợp tác mới nhất ra mắt khán giả của thị trường điện ảnh Việt. Phim có đạo diễn, ê-kíp sản xuất và bối cảnh Thái Lan, giám đốc sản xuất người Việt Nam, được thực hiện dưới sự bảo trợ của Tổng cục Du lịch Thái Lan.

Nội dung kể về cô gái trẻ sinh ra trong gia tộc giàu có tên Mây (Ngọc Lan Vy đóng) say mê thần tượng Thái Lan là Park (Push Puttichai đóng). Nhân dịp sinh nhật, cô quyết tâm sang Thái Lan để gặp thần tượng nhưng không ngờ lại rơi vào nhiều tình huống bi hài tại đất nước này cùng với chàng trai chạy xe ôm Boy (August Vachiravit đóng). Phim ra rạp từ ngày 22-7 và theo thống kê từ trang Box Office Việt Nam (trang thống kê phòng vé độc lập), tính đến trưa 26-7, phim chỉ thu được hơn 422 tỉ đồng, khá thấp.

Nguyên nhân chủ yếu khiến tác phẩm này dù có những tên tuổi nổi tiếng của làng giải trí Thái Lan như Push Puttichai, August Vachiravit… vẫn không chinh phục được khán giả là do kịch bản chưa tốt. Mô-típ phim cũ kỹ, dễ đoán, nữ chính diễn xuất gượng gạo.

"Phim dài dòng, lan man, hời hợt lại thiếu kịch tính, cao trào nên không đủ hấp dẫn, tình tiết hài hước được cài cắm chưa đủ để cười mà yếu tố lãng mạn cũng chưa đủ. Các cảnh đẹp của Thái Lan không được đưa vào nhiều như tôi nghĩ" - khán giả Nguyễn Hồng Ngọc (ngụ quận 8, TP HCM) cho biết.

Cách đây không lâu, một phim hợp tác khác cũng không đạt doanh thu như kỳ vọng là "Kẻ thứ ba" do Lý Nhã Kỳ đầu tư kinh phí, sản xuất, đóng nữ chính, Park Hee-jun đạo diễn. Đây là tác phẩm hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, quy tụ dàn diễn viên hai nước với điểm nhấn là tài tử Han Jae-suk - từng nổi tiếng qua phim "Giày thủy tinh".

Lý Nhã Kỳ chia sẻ trong buổi giao lưu trước khi phim ra rạp rằng cô bỏ ra tổng kinh phí 33 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau thời gian ra rạp, theo thống kê từ trang Box Office Việt Nam, tác phẩm này chỉ thu được hơn 962 triệu đồng.

Một số phim hợp tác từng có doanh thu thấp khi ra rạp còn có: "Bí mật đảo linh xà" do Việt Nam hợp tác với Hồng Kông (Trung Quốc), "Girls 2 - Những cô gái và găng-tơ" do Việt Nam - Hồng Kông (Trung Quốc), "Lala - Hãy để em yêu anh" do Việt Nam - Hàn Quốc.

Cảnh trong phim “Là mây trên bầu trời của ai đó”. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

Kịch bản quyết định

Điểm chung của các phim điện ảnh hợp tác nước ngoài nhưng thất thu ngay tại thị trường Việt là kịch bản nhiều "sạn", chưa đủ sức hút. Phim "Là mây trên bầu trời của ai đó" gặp vấn đề ở phần kịch bản, "Kẻ thứ ba" cũng có kịch bản chắp vá, nhiều lỗ hổng dẫn đến tình tiết phi lý, câu chuyện cũ kỹ, theo lối mòn nhàm chán. Lý Nhã Kỳ diễn xuất chưa tốt, chưa truyền tải được cảm xúc cho khán giả. Phim "Bí mật đảo linh xà", "Girls 2 - Những cô gái và găng-tơ", "Lala - Hãy để em yêu anh"… đều bị chê vì kịch bản nhiều "sạn", khó hiểu, cường điệu hóa tình tiết dẫn đến quá lố.

Đạo diễn kiêm biên kịch Kay Nguyễn cho rằng việc hợp tác không quyết định doanh thu phim mà là kịch bản, câu chuyện được kể. Kịch bản vẫn là yếu tố tiên quyết cần phải chú trọng.

Trước đây, thời điểm khán giả ra rạp vì thích diễn viên, muốn được xem thần tượng trên màn ảnh rộng, nhà sản xuất đáp ứng bằng việc hợp tác để mời ngôi sao nước ngoài vào phim. Tuy nhiên, khán giả hiện tại đã thay đổi, họ không ra rạp chỉ vì một diễn viên ngôi sao hay một nhân tố đặc biệt nào của phim. Họ chọn lựa thưởng thức một tác phẩm dựa vào chất lượng thông qua hoạt động truyền miệng, các bình luận trên mạng xã hội sau giai đoạn phim ra rạp.

"Phim "Nhà không bán" của chúng tôi ban đầu nghĩ rằng không có lợi nhuận nhưng cuối cùng lại lội ngược dòng hoàn vốn rồi có lời là do khán giả đi xem thấy chất lượng, thuyết phục được họ và truyền miệng nhau. Khán giả hiện nay tinh tế, lựa chọn phim kỹ lưỡng hơn, chỉ dành niềm tin vào chất lượng của tác phẩm" - bà Vũ Thị Bích Liên, Giám đốc điều hành Tổ hợp Giải trí và Truyền thông Mega GS, nhìn nhận.