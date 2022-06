Đây là sản phẩm âm nhạc tạo sức hút mạnh mẽ bậc nhất trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2022 của thị trường nhạc Việt. Khoảng 3 tháng gần đây, ca khúc bất ngờ gây sốt trên một nền tảng mạng xã hội, có sự cộng hưởng từ việc được loạt giọng ca tên tuổi cover (hát lại, làm mới) do đó lượng view (số lượt truy cập) tăng phi mã. Từ giọng ca ngôi sao như Hồ Ngọc Hà, Đan Trường, Thanh Thảo, Tùng Dương, Quang Hà… đến những giọng ca trẻ tên tuổi như Hoài Lâm hay Trung Quân Idol... đều có những phiên bản cover chính thức trên sân khấu biểu diễn. Còn những phiên bản cover "Ai chung tình được mãi" trong các sự kiện vui chơi tụ họp của nhóm bạn, karaoke thì nhiều không kể hết.



Hiện tượng đó khẳng định độ hit (ca khúc được nhiều người biết) của "Ai chung tình được mãi" trên thị trường âm nhạc hiện tại. Nhưng theo nguồn tin bên lề, công ty quản lý của tác giả ca khúc Đông Thiên Đức đang lên kế hoạch kiện một số ngôi sao "hát chùa" - tức không hề xin phép khi cover ca khúc này - trên sân khấu biểu diễn.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng cover bản hit “Ai chung tình được mãi”. Ảnh: THANH HUYỀN

Việc ca khúc của mình ngày càng được phổ biến rộng khắp, hẳn ai cũng thích nhưng nhìn người khác vô tư biểu diễn ca khúc của mình mà không một lời hỏi thăm đến người viết, chắc chắn ai cũng khó chịu. Đáng buồn, việc xin phép tác giả hay tôn trọng bản quyền sáng tạo của người khác là chuyện không phải mới nhưng chuyện vi phạm, chuyện "cầm nhầm" lại luôn xảy ra.

Trước đây, Văn Mai Hương đã bị chỉ trích khi cover ca khúc "Always remember us this way" của Lady Gaga. Đã có rất nhiều bầu show, đơn vị tổ chức mời Văn Mai Hương về biểu diễn và yêu cầu nữ ca sĩ trình diễn ca khúc này. Trong khi đó, phiên bản duy nhất do Lady Gaga thể hiện được công chúng biết đến là phiên bản cắt ra từ bộ phim "A star is born" - đã mang về cho Lady Gaga giải Oscar lẫn Grammy đầy danh giá. Từ đó về sau, Lady Gaga vẫn chưa bao giờ hát live ca khúc này.

Tình trạng này cảnh báo căn bệnh cũ "vi phạm bản quyền" vẫn còn tồn tại ở showbiz Việt. Nếu trước đây, các sản phẩm "cầm nhầm" ngay lập tức bị xóa khỏi YouTube, thì nay việc này khó hơn do hát live. Có thể nói việc xây dựng ý thức tôn trọng bản quyền là điều không thể thiếu trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp.