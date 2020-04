Hồ Ngọc Hà

MV "Thank you - Những chiến binh thầm lặng" - dự án âm nhạc cộng đồng do Gala Nhạc Việt phối hợp với Bộ Y tế thực hiện - vừa ra mắt đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Ca khúc như một món quà tri ân sâu sắc và cổ vũ tinh thần mạnh mẽ đến đội ngũ y - bác sĩ, các nhà lãnh đạo, các ban - ngành… - "những chiến binh thầm lặng" đang ngày đêm công tác, chiến đấu, cống hiến trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.



Noo Phước Thịnh

Ca khúc với sự thể hiện của 6 ca sĩ: Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Ngô Kiến Huy, Bảo Anh, Bùi Anh Tuấn có ca từ ý nghĩa, giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng không kém phần hùng tráng. "Thank you - Những chiến binh thầm lặng" dễ chạm đến trái tim người nghe ngay từ những giai điệu đầu tiên.

Đông Nhi

Ngoài 6 ca sĩ nêu trên, MV "Thank you - Những chiến binh thầm lặng" còn có sự xuất hiện của hơn 70 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, hoa hậu, người mẫu: NSND Hồng Vân, NSND Kim Xuân, Ốc Thanh Vân, Thu Trang, Lâm Vỹ Dạ, Ninh Dương Lan Ngọc, Quốc Trường, Diệu Nhi, Khả Như, Huỳnh Lập, Quang Trung, Ưng Hoàng Phúc, Thu Thủy, Vy Oanh, Ái Phương, Sĩ Thanh, H’Hen Nie, Đỗ Mỹ Linh, Khánh Vân, Xuân Lan, Võ Hoàng Yến, Minh Tú, Châu Bùi… Họ cùng đồng lòng gửi lời cám ơn, chia sẻ đầy xúc động đến những người đang làm nhiệm vụ đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ngô Kiến Huy

Music video còn lồng ghép những hình ảnh đầy xúc động của người đang công tác ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 thời gian qua. Dự án còn là lời kêu gọi người dân nâng cao "ý thức ở nhà", đó cũng là hành động cảm ơn thiết thực nhất gửi đến đội ngũ chống dịch Covid-19.

Bảo Anh