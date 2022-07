Ngày 22-7, tin từ UBND tỉnh Long An cho biết Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 21-9. Đây là sự kiện lớn lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Long An nhân kỷ niệm 55 năm tỉnh được phong tặng 8 chữ vàng “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”.



Để hướng tới sự kiện này, Long An đã chính thức ra mắt đại sứ truyền thông là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê. Với vai trò này, Hoa hậu H’hen Niê hứa hẹn nhiều triển vọng tốt đẹp cho công tác truyền thông của Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, trao dải băng và biểu trưng danh hiệu Đại sứ Truyền thông cho Hoa hậu H’hen Niê

Phát biểu tại lễ ra mắt, Hoa hậu H’hen Niê chia sẻ mình là người rất yêu thiên nhiên, yêu cảnh đẹp của từng vùng miền trên quê hương Việt Nam. Vì vậy, khi được ban tổ chức đề nghị làm Đại sứ Truyền thông "Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Long An năm 2022", H’hen Niê cảm thấy rất vinh dự và hạnh phúc.

"Tôi có một tình cảm đặc biệt, trân trọng quê hương, con người Long An qua tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử của tỉnh trong các cuộc kháng chiến. Tôi tin mình làm tốt vai trò này và rất cảm ơn ban tổ chức đã tin tưởng, cho tôi có điều kiện đồng hành với vai trò là Đại sứ Truyền thông "Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Long An" năm nay" - H’hen Niê bày tỏ.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 sẽ khẳng định vai trò quan trọng của đại sứ truyền thông trong việc kết nối, quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh nhà, đưa hình ảnh tỉnh Long An đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần quảng bá rộng rãi các giá trị di sản văn hóa, tiềm năng du lịch, kinh tế, lịch sử, vùng đất và con người Long An, xây dựng thương hiệu du lịch "Long An - Điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện".