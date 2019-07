Hồng Đào và Quang Minh "đường ai nấy bước"

23/07/2019 09:48

Những tin đồn nghệ sĩ Hồng Đào và Quang Minh ly hôn ở tuổi 60 xuất hiện thời gian gần đây. Nhiều nguồn tin hé lộ cặp đôi thực hiện thủ tục ly hôn từ thời điểm đóng "Ngôi nhà bươm bướm". Ban đầu, họ vốn không định tham gia chung một phim nhưng vì vai diễn phù hợp mới đồng ý.

Họ đã ly hôn sau 20 năm

Khi được hỏi về tin đồn, Quang Minh và Hồng Đào đều chọn giải pháp im lặng. Họ không lên tiếng thừa nhận cũng không bác bỏ. Mới đây, trên trang mạng xã hội Facebook, Hồng Đào viết: "Buổi sáng Cali thật yên, tôi ngồi suy nghĩ đủ thứ. Nhiều việc xảy đến với tôi. Tôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân sau hơn 20 năm, lại vừa đưa tiễn một người bạn thân ra đi mãi mãi. Có những thay đổi bất ngờ làm mình ngơ ngác. Mới nhận ra rằng cuộc sống chẳng bao giờ đúng theo plan của mình. Mỹ có câu: "If plan A didn’t work, learn how to handle plan B". Plan B của tôi là mong chuyện không vui của hôm qua được khép lại. Và cuộc sống hôm nay nhất định sẽ thú vị hơn nhiều với những người thân thương chung quanh mình".

Đây là lời xác nhận đầu tiên từ phía nghệ sĩ Hồng Đào rằng cô đã bước ra khỏi cuộc hôn nhân sau 20 năm gắn bó. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ động viên Hồng Đào. Họ bày tỏ sự tiếc nuối khi chứng kiến thêm một cuộc tình đẹp trong làng giải trí Việt kết thúc.

Kể từ khi về Việt Nam tham gia các hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Hồng Đào và Quang Minh tất bật với nhiều dự án phim. Cả hai cũng từng đóng cùng nhau trong hai dự án điện ảnh và một truyền hình.

M.Khuê (Tổng hợp). Ảnh: Đoàn phim "Cho em gần anh thêm chút nữa" cung cấp