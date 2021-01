Tham gia chương trình "Ngày may mắn", nghệ sĩ hài Huỳnh Lập (vừa chiến thắng giải Mai Vàng 2020 do Báo Người Lao Động tổ chức, hạng mục Diễn viên hài được yêu thích nhất), thực hiện một nhiệm vụ với hy vọng mang may mắn đến với gia đình ông Lê Thành Tâm ngụ tại Gò Vấp. Gia đình nghèo khó, ông Lê Thành Tâm vất vả phải nuôi 5 người trong gia đình và tương lai cho 2 cháu nhỏ đang tuổi ăn học.



Biến cố khiến gia đình ông Tâm không xoay sở kịp với cuộc sống

Biến cố còn ập đến với gia đình khi tai nạn của người con gái lớn mở đầu cho chuỗi những ngày đau khổ mà gia đình ông Tâm gánh chịu. Sau tai nạn, người con gái lớn không thể tự sinh hoạt bình thường. Người vợ đáng thương vì tai biến nên cũng không thể lao động được. Con gái út bất hiếu phải nghỉ học vì có thai ngoài ý muốn, để lại gánh nặng 2 đứa cháu nhỏ cho cha và bỏ đi nơi khác sinh sống.

Huỳnh Lập đến Miếu Nổi làm việc

Trước gia cảnh của gia đình ông Tâm, Huỳnh Lập muốn phụ giúp ông. "Nhìn vẻ mặt xúc động của chú Tâm khi nhắc đến người con gái út thì có thể cảm nhận được chú đã thất vọng và buồn rầu như thế nào. Đến bây giờ mà người cha già vừa phải nuôi cháu vừa phải gửi tiền cho cô con gái út không có công việc ổn định. Lập nghe mà thật sự rất là thương cho chú" - anh bộc bạch.

Sau khi trò chuyện cùng gia đình, Huỳnh Lập xốc tay làm những công việc hằng ngày của ông Tâm ở Miếu Nổi. "Quá trời việc vậy mà một mình chú làm xuể con thiệt là phục chú, con làm mới xíu mà mệt bỡ hơi tay rồi" - Huỳnh Lập chia sẻ.

Kết thúc tập phim là hình ảnh đoàn viên của cả gia đình. Những cảm xúc lắng đọng, những giọt nước mắt hối lỗi, những cái ôm ấm áp, tất cả tạo nên một chương trình đầy cảm xúc vì ý nghĩa nhân văn.