Lễ trao giải Video Music Awards 2019 (VMAs 2019) diễn ra tối 26-8 (giờ địa phương) ở New Jersey - Mỹ, Taylor Swift được xướng tên chiến thắng hạng mục "Video của năm" với video "You need to calm down".

Công bố người chiến thắng

John Travolta nhận nhầm Jade Jolie thành Taylor Swift

Jade Jolie cười sau những giây ngạc nhiên

Khoảnh khắc nhận nhầm "dở khóc dở cười"

John Travolta là khách mời trao giải và anh cầm sẵn tượng vinh danh nhưng lại nhận nhầm Jade Jolie là Taylor Swift. Khi John Travolta định trao cho tượng giải thưởng thì Jade Jolie (nghệ sĩ drag-queen - thuật ngữ gọi những người thường là nam, có phong cách ăn mặc nữ tính, kèm theo đó là lối trang điểm dày, đậm biểu diễn trên sân khấu) cười từ chối.

Lúc này, John Travolta biết mình lầm nên quay đi tìm Taylor Swift thực thụ.

Jade Jolie trông ngoại hình có nhiều nét giống Taylor Swift và cũng xuất hiện trong video "You need to calm down". Video ca nhạc này của Taylor Swift nói về cộng đồng LGBTQ (người đồng tính nam, nữ, song tính...) và kêu gọi bình đẳng giới, quyền con người.

Taylor Swift sau đó nhận cúp và phát biểu

Sự cố trở thành chủ đề bàn tán trên mạng

Lỗi nhầm lẫn của John Travolta nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Một số người thông cảm cho John Travolta nhưng một số lại nghĩ đây là chiêu trò của ban tổ chức. Họ yêu cầu phải xin lỗi Jade Jolie.