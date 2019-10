Tác phẩm do Todd Phillips đạo diễn và Joaquin Phoenix đóng chính nhanh chóng đạt vị trí thứ 9 trong danh sách 10 phim xuất sắc nhất mọi thời đại của IMDb. Nhiều người bất ngờ bởi "Joker" chỉ mất 1 tuần để lọt vào được tốp 10 danh sách này.

Cụ thể, khoảng 55% người dùng IMDb đánh giá "Joker" với điểm 10/10, 23% khác đánh giá phim này với điểm 9/10. Một số ít người khác cho "Joker" 1 điểm. Những người yêu thích phim "Joker" hài lòng với điểm số này và cho rằng phim xứng đáng có được vị trí trong tốp 10 danh sách.

Màn trình diễn ấn tượng của Joaquin Phoenix giúp "Joker" thành công

Con số đánh giá của khán giả trên IMDb có sự trùng hợp nhất định ở trang đánh giá phim nổi tiếng khác là Rotten Tomatoes. Trên trang này, ở hạng mục khán giả cho điểm, "Joker" nhận được 90% đánh giá tích cực, trái ngược với chỉ khoảng 69% đánh giá tích cực từ giới phê bình phim. Một khoảng cách chênh lệch lớn giữa khán giả và giới phê bình tiếp tục là chủ đề bàn luận của mọi người về phim "Joker".

Những con số sẽ còn có sự thay đổi nên "Joker" có thể trụ trong tốp 10 IMDb được bao lâu thì cũng khó nhận định. Tuy nhiên, việc phim được vào tốp 10 nhanh cho thấy sức hút lớn của "Joker" với khán giả toàn cầu. Nó cũng phản ánh được xu hướng khán giả đối với điện ảnh hiện nay. Phim giữ vị trí đầu trên IMDb là "Shawshank Redemption", kế tiếp là phim kinh điển "The Godfather" và "The Godfather: Part II", phim "The Dark Knight"... cũng nằm trong danh sách.

Internet Movie Database (IMDb - cơ sở dữ liệu điện ảnh trên internet) là một trang cơ sở dữ liệu trực tuyến về điện ảnh thế giới. Nó cung cấp thông tin về phim, diễn viên, đạo diễn, nhà làm phim... và tất cả những người, công ty trong lĩnh vực sản xuất phim, phim truyền hình và cả trò chơi video.



Phim "Joker" hiện thu 281,6 triệu USD trong khi kinh phí thực hiện chỉ 70 triệu USD