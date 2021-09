K-ICM

Với cú đúp giải thưởng "Nghệ sĩ được yêu thích nhất" và "Sản phẩm âm nhạc hay nhất" (dành cho MV "Chim quý trong lồng", kết hợp cùng Văn Mai Hương và Lê Bống ở MTV Fan Choice 2021), K-ICM vinh dự đại diện MTV Việt Nam tham gia MTV Europe Music Awards (MTV EMA).



K-ICM sẽ tranh tài ở hạng mục "Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất" (Best Southeast Asia Act) tại MTV EMA với các đối thủ đến từ Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines và Thái Lan. Trong khi đó, MV "Chim quý trong lồng" được đề cử cho hạng mục "MV xuất sắc nhất" (Best Music Video) tại Giải thưởng Truyền hình châu Á - Asian Television Awards (ATA), tranh tài với các sản phẩm đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Qatar, New Zealand, Úc…

MTV EMA là giải thưởng có thể bình chọn quốc tế. Vì vậy, lượt bình chọn của đông đảo người hâm mộ đóng vai trò then chốt để quyết định nghệ sĩ nào sẽ giành chiếc cúp danh giá của giải thưởng năm nay.

Năm 2021, dù tình hình dịch bệnh căng thẳng nhưng K-ICM vẫn ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc, trong đó tạo nhiều chú ý là "Chim quý trong lồng". K-ICM đứng sau thành công của nhiều ca khúc từng làm nên tên tuổi Jack97 và gần đây, anh hợp tác với nhiều ca sĩ trẻ khác. So với 2 - 3 năm trước, cách làm nhạc của K-ICM biến hóa hơn. Anh cũng năng nổ xuất hiện trong các sản phẩm với nhiều vai trò như nhạc công, diễn viên.

Thời gian qua, K-ICM còn xuất hiện tại một số nơi điều trị bệnh nhân Covid-19 để phục vụ âm nhạc. Ban tổ chức cho rằng đây là điểm cộng của K-ICM so với một số ứng viên khác.