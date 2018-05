Kêu gọi Iran cho đạo diễn đến Cannes quảng bá phim

10/05/2018 14:40

Asghar Farhadi nói rằng vẫn còn thời gian để chính quyền Iran xem xét đồng ý cho Jafar Panahi đến Cannes quảng bá phim "3 Faces" sắp công chiếu. Trong phim này, Jafar Panahi đóng vai chính mình là một nhà làm phim. Ông được một nữ diễn viên đề nghị giúp đỡ một cô gái tỉnh lẻ làm một video để cô này có thể thuyết phục gia đình bảo thủ cho phép theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Asghar Farhadi kêu gọi chính phủ cho phép Jafar Panahi đến Cannes

Jafar Panahi vẫn tiếp tục lên tiếng vì nữ quyền trong tác phẩm mới. Phim của ông thường gửi thông điệp này.

"Tôi hy vọng quyết định sớm được đưa ra để anh ấy có thể đến đây. Thật tuyệt vời khi anh ấy có thể tiếp tục công việc của mình trong những nghịch cảnh như vậy" - Asghar Farhadi nói trong buổi họp báo ra mắt phim của mình "Everybody Knows".

Jafar Panahi vẫn sản xuất phim dù bị cấm

Đạo diễn Iran Jafar Panahi đang chịu án phạt 20 năm không được ra nước ngoài, không được nói chuyện với truyền thông cũng như viết và đạo diễn bất kì bộ phim nào. Ông bị buộc tội cấu kết có chủ đích gây nguy hại cho an ninh quốc gia và truyên truyền chống lại nhà nước Hồi Giáo.

Jafar Panahi có thể tự do đi lại trong Iran nhưng không được làm các công việc bị cấm. Dù vậy, đạo diễn từng thắng giải Camera vàng tại Cannes năm 1995 với phim đầu tay "The white balloon" này vẫn bí mật làm phim. Các phim của ông được quay bí mật trong nhà rồi đưa đến Cannes thông qua usb giấu trong bánh.

Mặc dù điều kiện khó khăn, Jafar Panahi vẫn hiện lộ tài năng của mình. Phim "This is not a film" được đạo diễn này quay bằng điện thoại hay phim gần đây "Taxi" đều khiến thế giới ngạc nhiên. Đặc biệt, "Taxi" chiến thắng giải Gấu vàng cho phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Berlin - Đức năm 2015.

M.Khuê (Theo Reuters)