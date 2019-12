Nếu tiếp tục trụ vững phòng vé, phim bắt đầu thu lợi nhuận nhưng xem ra khó có thể vượt lên con số 70-80 tỉ đồng đầy ấn tượng như "Tháng năm rực rỡ" của Nguyễn Quang Dũng hay những tác phẩm Việt hóa trước đây từng đạt được. Nhất là, khi phòng vé Việt lại đổ bộ hàng loạt phim Việt, phim ngoại "mạnh", được đánh giá có độ thu hút cao: "Jumanji: The next level", "Chị chị em em", "Mắt biếc"… Việc "Anh trai yêu quái" được đánh giá chất lượng cao, độ viral (lan tỏa) tốt, lại không thể tạo dấu ấn doanh thu được nhiều người trong giới nhận định do nhiều yếu tố khách quan. Trong đó có yếu tố phim Việt hóa đang mất dần sự hấp dẫn với khán giả Việt. Trước phim "Anh trai yêu quái", tác phẩm được đánh giá Việt hóa ổn khác là "Anh thầy ngôi sao" của đạo diễn Đức Thịnh cũng chật vật hoàn vốn.

Cảnh trong phim “Anh trai yêu quái” được cho là Việt hóa hay hơn bản gốc nhưng không thể đột phá doanh thu. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

Phim này được đầu tư chỉn chu, nội dung mang đậm tính nhân văn nhưng cũng không thể giành lợi thế phòng vé. Rõ ràng, trào lưu Việt hóa đến lúc thoái trào khi sản phẩm tốt vẫn thiếu sự đồng điệu từ người xem. Bên cạnh phim Việt hóa, phim chủ đề ngôn tình, thanh xuân, học đường cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Những "cái chết" gần đây nhất của các phim đề tài này phải kể đến: "Ngốc ơi tuổi 17", "Siêu quậy có bầu",… Phim ngôn tình hợp tác Việt - Hàn là "Oppa, phiền quá nha" được dự đoán sẽ khó khăn hòa vốn. Nhìn vào thị trường điện ảnh Việt từ giữa năm 2019 đến nay, khán giả đã có sự thay đổi thị hiếu rõ nét. Họ không còn thích những phim khai thác đề tài tình cảm, thanh xuân, học đường, gia đình... tròn trịa. Nếu những phim khai thác về các đề tài này muốn thu hút sự chú ý của khán giả đòi hỏi phải có yếu tố đặc biệt như "Mắt biếc". Phim này đang thu hút sự chú ý lớn từ công chúng lẫn người trong giới vì chứng tỏ là sản phẩm được đầu tư lớn, khâu quảng bá tốt ngay từ đầu tạo được sự quan tâm, đón chờ của khán giả. Sự cộng hưởng từ những tên tuổi như Nguyễn Nhật Ánh, Victor Vũ của "Mắt biếc" được tận dụng để đẩy thông tin giúp tăng độ nóng của phim.



Có thể nói, khán giả Việt đang ngày càng khắt khe, đòi hỏi chất lượng, sự đầu tư lớn từ phía nhà làm phim.