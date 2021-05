Sau khi bị chỉ trích, nhiều nghệ sĩ như Kiều Minh Tuấn, Nam Thư, Ngọc Trinh, Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm, Gin Tuấn Kiệt… đã vội xóa dấu vết những thông tin chia sẻ của bản thân về thị trường tiền ảo.



Thiếu hiểu biết

Mới đây, hàng loạt nghệ sĩ cùng đăng bài viết cổ vũ việc mua tiền mã hóa (tiền ảo), tất cả bài viết đều có chung một nội dung, không khác nhau đến cả dấu chấm câu. Các bài viết này đều chỉ tồn tại vài giờ trước khi bị xóa.

Công chúng không khó để nhận ra những người chia sẻ thông tin đã thiếu kiến thức cơ bản về tiền mã hóa. Thậm chí, diễn viên Kiều Minh Tuấn còn không biết thuật ngữ "moon" (được dùng để chỉ việc tiền tăng giá mạnh).

Tại Việt Nam, Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không được pháp luật công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp (kể từ ngày 1-1-2018). Ngoài ra, kinh doanh tiền ảo cũng bị coi là kinh doanh trái phép, đồng nghĩa với việc không thể được cấp giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực này.

Thế nên, việc một số người nổi tiếng công khai ủng hộ và kêu gọi đầu tư tiền ảo khiến cư dân mạng dậy sóng. Có giả thuyết cho rằng trang cá nhân (có stick xanh xác nhận chính chủ) của những người này bị hacker tấn công. Song với nội dung đăng tải tương tự nhau, cư dân mạng nghi ngờ những người này đang làm quảng cáo cho một số sàn giao dịch tiền ảo.

Điều này không hẳn vô lý bởi trang cá nhân của nhiều người nổi tiếng hiện nay được dùng vào mục đích đăng quảng cáo sản phẩm là chính. Việc nhận quảng cáo không sai nhưng sai ở chỗ đã quảng cáo sai sản phẩm khiến công chúng phẫn nộ.

Đáng thất vọng là sau khi bị chỉ trích, những nghệ sĩ này chỉ xóa đi dòng chia sẻ mà không có bất cứ phát ngôn nào.

Hành động của một bộ phận nghệ sĩ quảng cáo cho việc đầu tư tiền ảo không chỉ là việc làm thiếu kiến thức mà còn thiếu trách nhiệm với cộng đồng. "Một bộ phận giới nghệ sĩ không ý thức được tầm ảnh hưởng của mình, điều này có thể gây nên nguy hiểm đến người dân" - ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn Đầu tư Công ty Maybank Kim Eng, bức xúc.

Hoa hậu Thu Hoài cũng bất bình: "Tôi xin được nói thẳng, hầu hết những bài viết đó là các sản phẩm được đặt hàng, trả phí để đăng. Cũng được thôi nếu như sản phẩm quảng cáo đó không có vấn đề gì. Có điều, những "sản phẩm" họ quảng cáo lại có tác hại rất lớn đến xã hội".

Một số trang mạng của văn nghệ sĩ tiếp tay quảng bá cho các sàn giao dịch tiền ảo bất hợp pháp

Trách nhiệm với xã hội

Lẽ thường, trang xã hội của một cá nhân được dùng vào việc chia sẻ cảm nghĩ bản thân. Và trang xã hội nghệ sĩ cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, vì là người nổi tiếng, có nhiều người hâm mộ nên bản thân họ còn được nhận thêm "ưu đãi" đặc biệt. Đó là việc trang xã hội của họ có thể hái ra tiền. Điều này thật ra cũng chẳng có gì xấu nếu như đó là quảng cáo cho những sản phẩm thiết thực, uy tín, chất lượng thật sự.

Một nội dung quảng cáo của nghệ sĩ đối với một sản phẩm nào đó thu về trăm triệu đồng hiện nay là chuyện không hiếm. Nhưng vốn là người của công chúng, hình ảnh của người nghệ sĩ có nhiều ảnh hưởng đến người khác, nên việc đưa ra quyết định nhận lời hợp tác quảng cáo với một sản phẩm nào cũng là việc cần phải cân nhắc thấu đáo đối với các văn nghệ sĩ.

Một trong những người rất "khó hợp tác" trong việc đăng bài quảng cáo sản phẩm trên trang cá nhân là MC Quỳnh Hương. Dù chỉ là sản phẩm tã giấy trẻ em, chị cũng cân nhắc nhiều ngày và kết quả thường là "lắc đầu". Chị bảo, "bản thân có những ảnh hưởng nhất định đến công chúng nên mọi lựa chọn cần phải cân nhắc thật kỹ. Đó không chỉ là uy tín cá nhân mà còn là cái tâm và trách nhiệm của một nghệ sĩ".

Thực tế, nhiều người nổi tiếng ở showbiz Việt đã và đang cho thấy họ kiếm tiền bất chấp. Hình ảnh nghệ sĩ nhận quảng cáo cho thực phẩm chức năng, nói quá lên tác dụng của sản phẩm hiện nay không hiếm. Quảng cáo cho một sản phẩm mang đến những tác hại khôn lường cho người sử dụng thì điều đó chẳng khác nào người nổi tiếng đang "thỏa hiệp" với cái xấu.

Không ít lần cư dân mạng phải than trời khi thấy thần tượng của mình nhận lời làm quảng cáo cho kem trộn. Dù bị lên án nhưng không ít người nổi tiếng cũng "mặc kệ" vì so giữa chuyện bị chỉ trích và tiền thù lao "khủng", vì khoản lợi nhuận kếch xù mà không ít nghệ sĩ khó nói lời từ chối.

Mới đây, TikToker Sunny (Xoăn Ly), với gần 1 triệu lượt người follow, đánh giá sản phẩm in "phao thi" cho học sinh. Video này nhận về 21 triệu lượt thích. Thực tế, đây chỉ là máy in ảnh thông thường nhưng cô nàng đã biến tướng và khuyên học sinh có thể dùng máy này để... in "phao thi".

Hay TikToker Lê Bảo bị chỉ trích khi quảng cáo app lậu - ứng dụng QQLive trên fanpage có đến 2,1 triệu người theo dõi. Đáng nói, đây là một game mobile chuyên cờ bạc ăn tiền như tài xỉu, bầu cua, xóc đĩa… và có chứa cả nội dung không lành mạnh, thậm chí vi phạm pháp luật.

Việc nhận PR cho app phạm pháp ngay trên fanpage đã khiến anh chàng này nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng. Bởi hầu hết người đăng ký theo dõi fanpage của Lê Bảo đều là giới trẻ.