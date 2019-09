Cung Việt Xô bị cháy, live show của ca sĩ Quang Hà phải hoãn diễn.

Thử nhìn "Trung tâm văn hóa của cả nước" như Hà Nội: Cung Việt Xô - quà tặng của người Nga - đã cũ lại luôn quá tải, bây giờ cháy rụi; Nhà hát Lớn Hà Nội, chuẩn nhất, do người Pháp xây từ xưa thì bây giờ nhỏ quá; Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, do người Đức thiết kế, thì to quá, lại không đúng chuẩn sân khấu nhà hát mà chuyên về hội nghị.



TP HCM cũng không khá hơn - thành phố đông dân, sầm uất nhất nước thì mãi vẫn chỉ có Nhà hát Hòa Bình của quận 10, lâu nay được xem là nhà hát của thành phố; Nhà hát Bến Thành nằm trong Trung tâm Văn hóa quận 1, do địa phương tự xây từ nhiều năm trước, vừa không chuẩn vừa cũ kỹ lạc hậu; Nhà hát Thành phố, xây từ thời Pháp thuộc, thì đã nhỏ lại còn chen nhau quá tải giữa các chương trình nhà nước và tư nhân...

Còn biết bao nhà hát xây xong để đấy ở khắp các địa phương khiến tình cảnh vừa thừa vừa thiếu nhà hát trong ngành biểu diễn. Việt Nam chúng ta có lẽ chỉ giỏi xây nhà hàng, khách sạn, siêu thị hay chung cư "cao cấp" chứ xây nhà hát thì không quen?

Nhà nước tính xây nhà hát quy mô thì dư luận bảo để dành tiền cho nhiều việc khác quan trọng hơn, còn tư nhân thì không quan tâm vì chả thấy lợi lộc gì, bao nhiêu kiến trúc sư chả thấy ai học nghề thiết kế nhà hát. Nhiều người tìm đến mình để hỏi về tư vấn thiết kế nhà hát hay biểu diễn thì đều là chủ các trung tâm nhà hàng tiệc cưới... Người làm thì ít, người nói thì nhiều, bây giờ đại gia tư nhân nào dám bỏ tiền ra xây nhà hát chuẩn là mình ngả mũ luôn.

Xin chia buồn và cảm thông tới các bạn nghề đã bị tổn thất trong vụ cháy Cung Việt Xô vừa qua nói riêng và các đồng nghiệp ngành biểu diễn nói chung. Tất nhiên là chia buồn với khán giả nữa.

Thôi thì chúng ta lại cứ mang giàn giáo, loa đài đi khắp nơi ngoài trời để làm sân khấu, phó mặc rủi ro cho ông trời hoặc lại chui vào nhà thi đấu thể thao với âm thanh choang choang và chỗ ngồi ghế xếp vậy.

Thương!