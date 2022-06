Theo ban tổ chức, dự kiến LHP năm nay sẽ chọn slogan "Điện ảnh - nhân văn, thích ứng và phát triển". So với các kỳ LHP trước đây, LHP lần này được nhận xét là khá đặc biệt trong bối cảnh các LHP quốc tế trên thế giới đều chịu tác động lớn bởi dịch Covid-19. Do vậy, LHP quốc tế lần 6 sẽ được tổ chức trong điều kiện thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát phòng chống dịch, nỗ lực hành động để phát triển công nghiệp điện ảnh trong nước.



Diễn viên Nhan Phúc Vinh (trái) và Trung Dũng tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ 5. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)

Dự kiến, HANIFF lần 6 sẽ diễn ra với nhiều sự kiện, như: "Chương trình phim dự thi" (gồm 80 phim dài và 35 phim ngắn); chương trình "Toàn cảnh điện ảnh thế giới"; chương trình "Tiêu điểm điện ảnh quốc gia với chủ đề về điện ảnh Tây Ban Nha" (nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Tây Ban Nha); chương trình "Giới thiệu chùm phim được giải thưởng quốc tế của Hàn Quốc" (nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc); chương trình "Phim Việt Nam đương đại"...