Bộ trang phục dân tộc của người đẹp Kiều Loan tại cuộc thi Miss Grand International 2019

Á hậu Kiều Loan quyết định chọn chiếc váy mang tên "Huyền đăng hội" đi dự thi Miss Grand International 2019, sẽ diễn ra tại Venezuela trong 2 tuần tới. Đây sẽ là bộ trang phục tranh tài ở hạng mục Trang phục truyền thống trong cuộc thi.

Bộ trang phục được thiết kế bởi Tín Thái, lấy cảm hứng từ chùa Cầu và đêm Hội An huyền diệu. Lý do cảnh sắc đặc trưng Hội An được lựa chọn đưa vào bộ trang phục là do quê hương của Á hậu Kiều Loan chính là ở Quảng Nam và đây cũng là một trong những điểm đến nổi bật, giàu giá trị văn hoá, lịch sử của Việt Nam.

Chiếc váy được đính kết bằng pha lê tạo hiệu ứng bắt sáng cùng các chi tiết như mấn và cầu vai được xi mạ ánh vàng. Đặc biệt, hơn 2000 bóng đèn led được đính vào thân áo tái dựng hình ảnh một phố cổ lung linh huyền bí với trăm ngàn ánh sáng hoa đăng.

Bên trên cùng của tổng thể trang phục là tinh tuý văn hoá - lịch sử Quảng Nam và cũng là biểu tượng của Hội An - Chùa Cầu, được cách điệu ý nhị với đôi linh thần thú (Thần Khỉ và Thần Chó). Ở hai đầu của Chùa Cầu có hình ảnh của Thần Hầu và Linh Cẩu, đúng với thực tế là những linh vật được cho rằng "trấn yểm", bảo vệ sự an lành cho người dân phố Hội. Đồng thời, sự xuất hiện của đôi linh thần thú cũng mô phỏng năm động thổ (năm Thân) và năm hoàn thiện (năm Tuất) công trình kiến trúc độc đáo này.

Thân áo được thêu kết hình ảnh đôi rồng trên cổng Chùa Ông, nổi tiếng và đặc trưng cho tín ngưỡng, lịch sử và nghệ thuật của kiến trúc Hội An xưa. Phần vai và hông áo là hình ảnh mái ngói quen thuộc của Hội An, được xi mạ vàng làm tăng thêm giá trị thẩm mỹ và tượng trưng cho phong chất người Quảng Nam.