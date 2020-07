Trong phim, Kim Soo-hyun vào vai nhân viên y tế cộng đồng Moon Gang-tae, làm việc ở khoa tâm thần, không có thời gian chăm lo cho bản thân. Anh vất vả để vừa mưu sinh vừa chăm sóc người anh trai bị tự kỷ. Câu chuyện trở nên cuốn hút từ khi anh gặp gỡ Go Moon-young (Seo Ye-ji đóng) - một nữ tác giả chuyên viết truyện thiếu nhi, không biết đến tình yêu là gì. Go Moon-young mắc chứng rối loạn nhân cách. Cả hai dần dần chữa lành những tổn thương tình cảm cho nhau…



Moon Gang-tae là vai diễn tái xuất màn ảnh nhỏ của Kim Soo-hyun sau thời gian dài thi hành nghĩa vụ quân sự. "Điên thì có sao" gây tranh cãi ở Hàn Quốc, với những khen chê trái chiều và lượng người xem không như kỳ vọng nhưng lại được khán giả quốc tế xem nhiều, thông qua nền tảng Netflix, trở thành tác phẩm truyền hình đầu tiên của Hàn Quốc xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng Netflix toàn cầu. Với những thành tích mà "Điên thì có sao" đạt được, Kim Soo-hyun đã có sự trở lại ấn tượng với công chúng hơn rất nhiều so với đồng nghiệp khác như Lee Min-ho hoặc Ji Chang-wook tính đến nay.

Kim Soo-hyun trong phim “Điên thì có sao” Ảnh: TVN

Sinh ra trong gia đình có cha là ca sĩ và mẹ luôn khuyến khích học diễn xuất, Kim Soo-hyun theo học Khoa Điện ảnh và Sân khấu tại Trường Đại học Chung-Ang năm 2009. Kim Soo-hyun bắt đầu được khán giả biết đến qua các phim "Will it snow for Christmas?" và "Giant", "Dream high". Tuy nhiên, phim giúp Kim Soo-hyun vượt khỏi biên giới Hàn Quốc phải kể đến "Mặt trăng ôm mặt trời" (Moon Embracing the Sun) với lượng người xem cao kỷ lục thời đó. Anh giành chiến thắng hạng mục Nam diễn viên truyền hình xuất sắc tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang danh giá năm 2012.

Từ màn ảnh nhỏ, anh bước vào màn ảnh rộng với vai diễn trong phim "The Thieves" và tiếp tục gặt hái thành công khi phim trở thành tác phẩm đạt doanh thu cao thứ hai trong lịch sử phim điện ảnh Hàn Quốc. Năm 2013, Kim Soo-hyun vào vai một điệp viên Triều Tiên thâm nhập Hàn Quốc trong phim "Secretly, greatly", mang về cho anh giải thưởng tại Grand Bell lần thứ 50 và Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 50. Tuy nhiên, "Vì sao đưa anh tới" (My love from the Star) mới là tác phẩm để đời, cũng là vai diễn để đời của Kim Soo-hyun. Anh được đặt biệt danh "cụ giáo" (vai Do Min-joon) cho đến tận ngày nay cũng nhờ vai diễn này. Kim Soo-hyun trở thành gương mặt quảng cáo nổi trội, được mời làm đại sứ nhiều nhãn hàng với mức thù lao kếch xù và có tên trong danh sách 30 người dưới 30 tuổi có ảnh hưởng nhất ở châu Á do Forbes bình chọn năm 2016.

Tái xuất sau thời gian dài nhập ngũ, ở tuổi 32, nhiều người tin tưởng Kim Soo-hyun vẫn sẽ tiếp tục thành công như từng có nhưng rõ ràng đó không phải hành trình dễ dàng.