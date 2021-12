Gia đình ca sĩ Cẩm Vân, Khắc Triệu, Cece Trương với ca khúc "Sài gòn tôi sẽ"

Tối 11-12, Quận ủy, UBND quận Phú Nhuận đã tổ chức chương trình nghệ thuật "Phú Nhuận xanh, Phú Nhuận nghĩa tình" nhằm gây quỹ xã hội chăm lo cho người nghèo.

Đến tham dự có bà Tô Thị Bích Châu – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM và nhiều lãnh đạo của TP HCM, Quận ủy, UBND quận Phú Nhuận.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng với ca khúc "Bao la những trái tim hồng"

Là công dân sinh sống tại quận Phú Nhuận từ lúc còn trẻ, ca sĩ Cẩm Vân yêu quý từng con đường, góc phố nơi mình sinh sống.

Chị tâm sự khi được mời tham gia chương trình "Phú Nhuận xanh, Phú Nhuận nghĩa tình" chị và chồng, con thật sự vinh dự. Vì đây là một chương trình tạo cảm xúc mạnh mẽ với ý nghĩa cao đẹp nhằm tri ân lực lượng y bác sĩ, nhân viên y tế, chiến sĩ, lực lượng tuyến đầu, các tình nguyện viên đã cống hiến bằng mười sức mình, để đưa quận Phú Nhuận và thành phố nói chung đi qua những ngày khốc liệt.

"Cảm ơn mọi người đã luôn bên nhau, để làm nên một Phú Nhuận xanh – Phú Nhuận nghĩa tình" – ca sĩ Cẩm Vân bộc bạch chân thành sau khi hát hai ca khúc "Thành phố tình yêu và nỗi nhớ" (đơn ca) và "Sài gòn tôi sẽ" (tam ca cùng nhạc sĩ Khắc Triệu và ca sĩ Cece Trương).

Nhạc sĩ Khắc Triệu chia sẻ, nét đẹp của chương trình nhằm tri ân những nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình gây quỹ xã hội của quận Phú Nhuận trong thời gian qua và tri ân toàn thể đồng bào đã kiên cường nắm tay nhau đi qua đại dịch, để làm nên một sức sống hồi sinh trên quê hương Phú Nhuận nghĩa tình.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc (ca khúc "Khát vọng")

Tham gia chương trình còn có nhiều ca sĩ như: Nhóm Sao Việt (ca khúc: "Phú Nhuận xanh, Phú Nhuận nghĩa tình"; Giang Hồng Ngọc (ca khúc "Khát vọng"); Nguyễn Phi Hùng ("Sống như những đóa hoa", "Bao la những trái tim hồng"), Khang Lê ("Phú Nhuận tình ta"; Lưu Hiền Trinh ("Thành phố của tôi")…

Tất cả đã làm nên một bức tranh nghệ thuật tuyệt đẹp, mang thông điệp lan tỏa sức sống hồi sinh để vững vàng hơn trong phòng, chống dịch bệnh và chăm lo cho người nghèo ở quận Phú Nhuận. Qua đó ca ngợi tấm lòng nhân ái, nghĩa tình của người dân Phú Nhuận nói riêng và TP HCM nói chung.

Phần giao lưu với các cá nhân tiêu biểu đã tạo sức lan tỏa trong chương trình nghệ thuật ý nghĩa này

Chương trình được HTV 1 truyền hình trực tiếp và phát sóng trên các nền tảng số của quận Phú Nhuận. Qua đó, các nhà chuyên môn nhận xét chương trình đạt chất lượng nghệ thuật, mang đến cho người xem những phút giây lắng đọng, lan tỏa từ những giai điệu ca ngợi tinh thần đoàn kết chống dịch bệnh, tôn vinh lực lượng tuyến đầu và nghĩa tình của người dân quận Phú Nhuận trong sẻ chia giữa đại dịch.

Dấu ấn đậm nét của chương trình còn là phần giao lưu với những con người đã thầm lặng đóng góp nhiều công sức, lan tỏa tình yêu thương đối với đồng bào nhân dân quận Phú Nhuận nói riêng và TP HCM nói chung.

Chương trình đã giao lưu với: Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), một gương mặt thân quen đã đồng hành cùng Chương trình đi bộ gây Quỹ xã hội của quận Phú Nhuận suốt nhiều năm qua và gắn bó đến nay; bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh – công tác tại Viện Y Dược học dân tộc. Trong đợt dịch vừa qua, anh đã được tăng cường về Bệnh viện dã chiến số 01 Phú Nhuận, là người trực tiếp điều trị nhiều bệnh nhân Covid; bà Nguyễn Huỳnh Hải Đăng – Chủ tịch UBND phường 7. Trong đợt dịch, phường 7 là địa bàn "trọng điểm" với nhiều người nghèo, nhiều ca F0… nên công tác chăm lo y tế và an sinh ở phường rất vất vả, đây cũng là nơi có cán bộ phường hy sinh trong đợt chống dịch; bác sĩ Phạm Trần Hồng Vân, công tác tại Bệnh viện quận Phú Nhuận đã dốc sức cùng các đồng nghiệp chăm lo cho bệnh nhân Covid….

Chương trình nghệ thuật "Phú Nhuận xanh, Phú Nhuận nghĩa tình" được dàn dựng công phu

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cho biết anh trân quý ý tưởng tổ chức chương trình nghệ thuật của Quận ủy, UBND quận Phú Nhuận. Bản thân anh từng bàng hoàng vì mức độ thảm khốc với bao đau thương mất mát do đại dịch gây ra, xúc động vì sự hi sinh, lòng can đảm và tình yêu thương mà người Việt Nam dành cho nhau, cũng như những nghĩa cử mà thế giới đã dành cho Việt Nam.

"Trong căng thẳng, những âm thanh huyền diệu đã cất lên, xoa dịu tổn thương, mất mát và để không ai thấy mình cô độc trong trận chiến chống Covid-19. Chương trình nghệ thuật này là một dấu ấn đẹp vào đúng thời điểm toàn TP hoà mình vào nhịp sống mới và ý thức tuân thủ các biện pháp y tế để cùng cả nước ứng biến với dịch bệnh đang còn diễn biến phức tạp" - ca sĩ Nguyễn Phi Hùng nói.

Ông Nguyễn Đông Tùng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận Phú Nhuận, TP HCM trao bảng tượng trưng số tiền 11.888.000.000 cho bà Trần Thị Mai Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Phú Nhuận.

Chương trình kết thúc trong niềm vui của người dân quận Phú Nhuận khi lần đầu tiên sau 18 năm phát động quỹ vì xã hội, chương trình đã nhận được sự tham gia đóng góp của 9 đơn vị, 40 doanh nghiệp, cá nhân... để tiếp tục chăm lo cho người nghèo và công tác phòng chống dịch quận Phú Nhuận với tổng số tiền: 11.888.000.000 (mười một tỉ tám trăm tám mươi tám triệu đồng).