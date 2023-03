Trong video clip quảng bá, tấm vé số VNP với mệnh giá 10.000 đồng sở hữu những con số "định mệnh" được giới thiệu. Những con số đó là 10, 16, 18, 20, 27, 28 - ngày sinh của một hội bạn thân gồm 6 người.

Hội bạn thân này đã cùng nhau lớn lên, cùng chia ngọt sẻ bùi. Trong đó, nhân vật do diễn viên Quốc Cường thủ diễn là người mang đến tấm vé độc đắc nhưng nhân vật An - do Thanh Thức đóng - lại được giao trọng trách giữ tấm vé. Sau cuộc nhậu, một cú điện thoại bất ngờ gọi đến đã khiến mọi thứ đảo lộn.

Bối cảnh trong phim

Chợ chiếu được khai thác

Vé số trúng lấy từ ngày sinh của nhóm hội bạn thân

Không ngờ lại là tấm vé định mệnh

Đoạn video clip quảng bá đầu tiên về phim

Tấm vé đã trúng giải độc đắc với tiền thưởng lên đến hơn 136,8 tỉ đồng nhưng tất cả cũng đã theo An xuống mồ sau tai nạn thương tâm. Những người còn lại trong hội bạn thân bắt đầu toan tính, tìm cách lấy lại tấm vé số. Họ tranh cãi xem có nên đào mộ người từng là bạn thân của mình không. Có người can ngăn, cho rằng việc đó phạm pháp nhưng có người lại lo lắng rằng số tiền lớn không dễ gì có được này sẽ mất trắng nếu người khác phát hiện...

Sù video clip quảng bá chỉ 1 phút 15 giây nhưng gây ấn tượng bởi bối cảnh làng quê Việt Nam, nổi bật là chợ chiếu. Với tên tuổi Lý Hải từng gầy dựng qua các phần phim "Lật mặt" trước đó, nhiều khán giả trông đợi vào phần phim mới này của anh. Họ bàn luận, suy đoán xung quanh số phận tờ vé số trúng với cả các thuyết âm mưu ngay khi đoạn video clip quảng bá được tung ra.

Phim quy tụ dàn diễn viên: Tiết Cương, Huy Khánh, Quách Ngọc Tuyên, Hoàng Mèo, Quốc Cường, Trung Dũng, Thanh Thức, Diệp Bảo Ngọc…, dự kiến ra rạp từ ngày 28-4.