Sau gần 3 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, Lee Min-ho được khán giả mong chờ ngày trở lại sẽ tạo đột phá với tác phẩm này.



Trong "Quân vương bất diệt", Lee Min-ho vào vai Lee Gon - hoàng đế thứ 3 của đế quốc Đại Hàn. Phim là câu chuyện giả tưởng về thế giới song song với một bên xây dựng chế độ quân chủ lập hiến và một bên theo nền dân chủ. Lee Gon cố gắng đóng cánh cửa đến thế giới song song được mở ra bởi những con quỷ đã được một vị thần giải phóng đưa vào thế giới loài người. "Quân vương bất diệt" được biên kịch "vàng" Kim Eun-sook chấp bút và Baek Sang-hoon đạo diễn, với một ê-kíp diễn viên chất lượng cao, đánh dấu sự trở lại của Lee Min-ho, được khán giả kỳ vọng tác phẩm này là một trong những "bom tấn" truyền hình châu Á năm 2020.

Chia sẻ về tương lai ở thời điểm giới thiệu ra mắt phim, Lee Min-ho nói rằng đã đến lúc anh cần xây dựng hình ảnh mới của một diễn viên hơn 30 tuổi, khác với hình ảnh diễn viên thuở đôi mươi đã qua. "Tôi nghĩ đây là thời điểm quan trọng để thể hiện sự tiến bộ về diễn xuất của mình. Tôi đã nghiên cứu những vai diễn trước đây và tìm phương pháp diễn xuất khác đi" - Lee Min-ho thổ lộ. Ngôi sao này cũng bộc lộ sự lo lắng, hồi hộp xen lẫn cảm xúc háo hức khi tác phẩm tái xuất của mình chuẩn bị phát sóng.

Lee Min-ho trong phim “Quân vương bất diệt”. Nguồn ảnh: SBS

Lee Min-ho là cái tên không xa lạ với khán giả châu Á, lượng người hâm mộ đông đảo nhất là ở Trung Quốc, Nhật Bản. Anh cũng là một trong những nam diễn viên "độc thân hoàng kim", niềm tự hào của làng giải trí Hàn Quốc. Lee Min-ho tạo dấu ấn với khán giả ở ngoại hình điển trai, chiều cao lý tưởng 1,87 m, từng mơ làm cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nhưng không thực hiện được do chấn thương vào năm 12 tuổi. Sau nhiều nỗ lực thử vai, khi bước chân vào nghề diễn viên, Lee Min-ho được giao vai phụ trong hai phim truyền hình "Nonstop 5" và "Recipe of Love". Năm 2003, anh chính thức bước chân vào giới giải trí và ra mắt khán giả với vai diễn chính trong bộ phim "Secret Campus". Những tưởng với những lợi thế của mình, Lee Min-ho sẽ sớm nổi tiếng, giành vị trí nam thần tượng ở thời điểm làn sóng hallyu phát triển mạnh nhưng số phận không may, anh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng phải nằm trên giường bệnh gần một năm, bỏ qua nhiều cơ hội đưa tên tuổi tỏa sáng.

Trở lại với nghề, Lee Min-ho tham gia thêm vài phim nhưng chỉ thật sự tỏa sáng với vai chính trong "Vườn sao băng" lên sóng năm 2009. Gu Jun-pyo trong phim là vai diễn giúp tên tuổi Lee Min-ho lan tỏa ở các nước khác trong khu vực châu Á. Nó cũng đưa anh trở thành sao trẻ nhiều triển vọng ở tuổi 23. Từ thành công này, Lee Min-ho tham gia phim "Nàng ngốc và quân sư" (Personal Taste), đóng cặp cùng đàn chị xinh đẹp, tài năng Son Ye-jin. Để hoàn toàn thoát khỏi "cái bóng" Gu Jun-pyo trong lòng khán giả, Lee Min-ho tham gia phim "Thợ săn thành phố" (City Hunter) và thành công trong việc phát triển hình ảnh ở Nhật Bản, Philippines, Trung Quốc và một phần châu Âu. Vai diễn cũng giúp Lee Min-ho thay đổi hình ảnh so với trước. Năm 2013, "Những người thừa kế" tiếp tục là tác phẩm thành công của Lee Min-ho, đưa sự nghiệp diễn xuất của anh lên đỉnh cao. Sau đó, anh tham gia phim điện ảnh "Bụi đời Gangnam" (Gangnam Blues) và "Thợ săn tiền thưởng" (Bounty Hunters) trước khi quay lại màn ảnh nhỏ với phim "Huyền thoại biển xanh" (Legend of the Blue Sea).

Trong quãng thời gian phấn đấu vì sự nghiệp của mình, Lee Min-ho đoạt hơn 30 giải thưởng, đứng vững vị thế ngôi sao màn bạc giữa một loạt sao trẻ không ngừng phát triển của làng giải trí Hàn. Chia tay khán giả lên đường nhập ngũ rồi tái xuất, Lee Min-ho vẫn giữ được danh tiếng và vị thế của mình, một điều không phải nghệ sĩ nào của Hàn Quốc cũng làm được.