Trong sự nghiệp của mình, Leonardo DiCaprio gặt hái được nhiều thành công, ghi dấu với vai diễn trong "Titanic" rồi "Romeo và Juliet", "The wolf of Wall street", "Inception", "Shutter Island"… Đặc biệt, vai diễn trong phim "The Revenant" đã mang về cho Leonardo DiCaprio tượng vàng Oscar danh giá.

Gần đây, chia sẻ với tờ The Mirror về sự nổi tiếng, Leonardo DiCaprio cho biết: "Tôi lớn lên trong ngành công nghiệp phim ảnh, có nhiều bạn bè là diễn viên. Tôi biết rõ công việc này rất khó khăn. Tôi thấy mình đã vô cùng may mắn khi ở đúng nơi, đúng thời điểm. Nếu không, cuộc đời tôi có lẽ khác đi rất nhiều".

Leonardo DiCaprio tin vào sự may mắn

Tuy nhiên, diễn viên này không che giấu đôi lúc anh có cảm giác như người ngoài cuộc, nhất là trong những ngày đầu khởi nghiệp.

"Tôi nghĩ tại thời điểm nào đó trong sự nghiệp, nhiều người sẽ có cảm giác bản thân như người ngoài cuộc. Khi mới bắt đầu nghề diễn, tôi đã cảm giác đây là thế giới thần tiên, nơi mà mẹ đỡ đầu bay đến nhà, đón bạn đi chứ không phải bạn tự mình có thể chọn lựa nghề. Chúng ta đều biết rằng tất cả sẽ không ngồi ở đây, giây phút này, làm những công việc đang làm nếu không có khoảnh khắc may mắn đó", Leonardo DiCaprio tâm sự.

Niềm tin nghiệp diễn là "nghề chọn người" của Leonardo DiCaprio có lẽ cũng không khác niềm tin vào Tổ nghiệp mà các nghệ sĩ phương Đông, trong đó có Việt Nam, tin tưởng.

Anh cho rằng bản thân mình ở đúng nơi và đúng thời điểm nên mới gặt hái được thành công như hiện nay

Leonardo DiCaprio ban đầu được biết đến nhờ vẻ ngoài điển trai và trở thành "Hoàng tử trong mơ" của các cô gái sau phim "Titanic". Sau đó, anh tham gia một số phim và gặt hái thành công về diễn xuất nhưng cái mác "Hoàng tử trong mơ" vẫn lấn át. Để thoát hoàn toàn hình ảnh điển trai, Leonardo DiCaprio đã tham gia loạt phim chủ đề đa dạng, đòi hỏi chiều sâu nội tâm và không ngại làm xấu ngoại hình. Thậm chí, trong phim "The Revenant", anh còn ăn thịt sống, khốn khổ dưới trời tuyết lạnh. Những nỗ lực của Leonardo DiCaprio được thừa nhận bằng tượng vàng Oscar danh giá.