Phim "Vô diện sát nhân" với thể loại kinh dị, giật gân, cốt truyện đan xen giữa mơ - thực cùng những pha hành động hồi hộp, chính thức ra rạp từ ngày 26-8. Phim do Đinh Công Hiếu đạo diễn, đồng sản xuất bởi Color Man và Hàm Trần. Nội dung phim kể về Phương Anh (Phương Anh Đào đóng), một nữ bác sĩ phẫu thuật tài năng. Sau một ca phẫu thuật thất bại, cô bắt đầu bị ám ảnh bởi một tên sát nhân thường xuất hiện trong giấc mơ.



Phim "Cù lao xác sống" thuộc thể loại sinh tồn, thảm họa, do Nguyễn Thành Nam đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Huỳnh Đông, Ốc Thanh Vân, Trần Phong, La Thành, Xuân Nghị, Lê Lộc… Nội dung phim kể về Công - một thầy thuốc đông y, mất đi niềm tin vào tình người, quyết định đưa cha mình và con gái tìm đường rời đi khi đại dịch xác sống bùng phát khắp cù lao. Trong quá trình chạy trốn, họ thất lạc nhau, Công hoang mang đi tìm con gái rồi vô tình gặp được một gia đình hiền lành, hai chàng trai ma lanh, đôi bạn trẻ lương thiện và một người đàn ông có trái tim dũng cảm. Phim ra rạp từ ngày 1-9.

Cảnh trong phim “Môn phái võ mèo: Huyền thoại một chú chó”. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

Các phim nước ngoài khán giả có thể chọn lựa dịp này có phim "Thủy chiến Đảo Hansan: Rồng trỗi dậy". Đây là tác phẩm điện ảnh thứ hai thuộc bộ ba phim về Đô đốc thủy quân Yi Sun-shin - một trong những nhà quân sự châu Á đại tài bậc nhất thế kỷ XVI. "Thủy chiến Đảo Hansan: Rồng trỗi dậy" do đạo diễn Kim Han-min thực hiện. Phim quy tụ dàn diễn viên: Park Hae-il, Ahn Sung-ki, Son Hyun-joo… Phim ra rạp từ ngày 26-8.

Đạo diễn phim kinh dị tài năng Jordan Peele - từng gây sốt với phim "Get out", "us", trở lại với khán giả màn ảnh rộng với tác phẩm "Không" (tựa gốc: Nope). Phim tiếp tục do Jordan Peele viết kịch bản, đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Wrenn Schmidt, Barbie Ferreira, Terry Notary… Phim kể về hai anh em OJ Haywood và Emerald Haywood thừa kế từ người cha một trang trại ngựa được huấn luyện để phục vụ cho ngành công nghiệp giải trí. Một ngày, họ nhận ra có điều gì đó bí ẩn trong đám mây ở trang trại và quyết định đặt camera để khám phá. Phim ra rạp từ ngày 26-8.

Tác phẩm hoạt hình đến với khán giả dịp này có "Môn phái võ mèo: Huyền thoại một chú chó" (tựa gốc: Paws of fury: The legend of Hank), quy tụ dàn diễn viên lồng tiếng tên tuổi: Samuel L. Jackson, Dương Tử Quỳnh, Djimon Hounsou… Tác phẩm khởi chiếu từ ngày 1-9.

Với những khán giả đã từng biết và yêu thích truyện "Xa ngoài kia nơi loài tôm hát" (tựa gốc: Where the crawdads sing) của nhà văn Delia Owens thì có thể thưởng thức phim cùng tên do nữ đạo diễn Olivia Newman chuyển thể lên màn ảnh rộng. Phim khởi chiếu từ ngày 1-9.