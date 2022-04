Nghệ sĩ Gilbert Gottfried qua đời ngày 12-4, gia đình ông công bố thông cáo tin buồn với công chúng. "Chúng tôi vô cùng đau lòng thông báo rằng Gilbert Gottfried thân yêu của chúng tôi đã ra đi vĩnh viễn sau thời gian dài đau bệnh. Ngoài là gương mặt biểu tượng trong lĩnh vực hài kịch, Gilbert Gottfried còn là một người chồng, người anh, người bạn và người cha tuyệt vời. Mặc dù với chúng tôi đây là một ngày buồn nhưng mong các bạn hãy cười to nhất có thể để tôn vinh Gilbert Gottfried" - thông cáo có đoạn viết. Gilbert Gottfried qua đời do chứng loạn dưỡng cơ loại II.

Tommy Nichi - quản lý của Gilbert Gottfried, gọi ông là một "cây cầu" của giới hài độc thoại, kết nối 6 thập kỷ từ những năm 1970 đến những năm 2020.

Gilbert Gottfried qua đời ở tuổi 67

Gilbert Gottfried là một diễn viên phim, diễn viên lồng tiếng và diễn viên hài Mỹ. Ông tham gia trong hơn 150 phim gồm điện ảnh lẫn truyền hình với vai trò diễn viên và diễn viên lồng tiếng. Những phim gần đây ông tham gia có: "80s Creature House", "The Truth About Santa Claus", "Karate Tortoise", "Kamp Koral: SpongeBob's Under Years", "Smiling Friends"…

Ông tích cực hoạt động nghệ thuật với niềm đam mê lớn. Với vai trò nghệ sĩ hài độc thoại, ông cũng từng gây không ít tranh cãi quanh các câu đùa của mình.

Nhiều ngôi sao bày tỏ sự thương tiếc, tưởng niệm Gilbert Gottfried. Nam diễn viên Jason Alexander viết: "Ông ấy đã làm cho tôi bật cười vào những thời điểm khó khăn đến mức khó có thể nở một nụ cười. Đó là món quà vô giá". Người từng thắng Oscar Marlee Matlin viết cô đã từng gặp nam nghệ sĩ vài lần và mô tả ông rất vui nhộn, thuộc mẫu người mềm mại bên trong tâm hồn. Diễn viên Jennifer Tilly gọi nam nghệ sĩ là danh hài tài năng và vô cùng ngọt ngào.

Conan O’Brien cho biết từng xem Gilbert Gottfried biểu diễn vào năm 1985. Khi vừa bước vào ông đã vỗ tay và liên tục nói cảm ơn. Ông nói cảm ơn trong suốt 10 phút. "Đó là điều vui nhộn nhất mà tôi từng thấy. Rất tiếc khi mất đi người đàn ông vui tính và ngọt ngào này" - Conan O’Brien tiếc nuối. Jon Stewart, Kathy Griffin cũng bày tỏ sự tưởng niệm dành cho Gilbert Gottfried.

Nhiều ngôi sao thương tiếc ông