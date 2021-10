"Maid" - một bộ phim đáng xem với những bài học giá trị

So với "Squid game" đang gây "bão" trong cộng đồng khán giả điện ảnh thế giới do cách thức thể hiện khá mới mẻ thì "Maid" như tiếng thở nhẹ, quen thuộc với câu chuyện về bạo hành gia đình thường thấy. Tuy nhiên, khán giả như nghẹt thở bởi những chi tiết tưởng nhỏ nhặt nhưng lại rất hợp lý của phim.

Nếu "thánh soi" còn phát hiện cả rổ sạn của "Squid game" thì ở "Maid", mọi thứ gắn kết với nhau như những mắt xích, từ những cơn giận dữ của kẻ nát rượu đến giọt nước mắt của người chịu nỗi ám ảnh bạo hành, từ tâm thái của một người khao khát được tự do đến sự hoang mang của kẻ không biết "bạo hành tinh thần" có phải là sự bạo hành trong cuộc sống của họ hay không....



"Maid" không náo nhiệt nhưng đủ sức giữ chân người xem

"Maid" dựa trên cuốn hồi ký cùng tên của Stephanie Land, xoay quanh cuộc sống của một nhà văn nổi tiếng từng phải trở thành một người giúp việc để nuôi sống bản thân và đứa con nhỏ.

Nội dung của "Maid" là những công việc hằng ngày của một bà mẹ đơn thân dọn dẹp nhà cửa để kiếm sống. Thế nhưng, "Maid" cho thấy một góc khuất của nước Mỹ xa hoa, hào nhoáng - với cuộc sống khắc nghiệt, nghèo nàn của một phụ nữ.

"Maid" là một cái nhìn về cách xã hội "bẫy" con người ta trong sự nghèo đói, cũng là một cái nhìn khó khăn nhưng cần thiết về tình trạng nghèo đói ở Mỹ.

Điểm nhấn tạo nên sự thu hút của "Maid" chính là Margaret Qualley. Cô từng gây chú ý với người hâm mộ qua bộ phim đình đám "Once Upon a Time in Hollywood" của đạo diễn Quentin Tarantino. Trong "Maid", Margaret Qualley mới thực dự có đủ đất diễn để thể hiện tài năng. Cô nàng cực kỳ quyến rũ, thông minh và thực sự phù hợp với hành trình đầy biến động của Alex (nhân vật trong phim).

Đôi khi những thứ nhẹ nhàng nhưng lại luôn dữ dội

Nhịp phim của "Maid" chậm rãi, không có những cảnh cao trào. Nó đơn thuần như cuộc sống của mỗi người. "Maid" có thể là một trải nghiệm khó chịu, đôi khi cảm động và thuyết phục, đôi khi tản mạn và sáo mòn nhưng không vì thế mà bộ phim gây nhàm chán vì chủ đề của nó rất rõ ràng, thông điệp cũng được phản ánh rõ.