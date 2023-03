Trang Daily Mail ngày 20-3 thông tin phim "Back In Action" do Netflix đầu tư sản xuất với kinh phí lớn tạm dừng sản xuất do xảy ra sự cố bất ngờ.

Jamie Foxx là người đã cố gắng thuyết phục Cameron Diaz trở lại màn ảnh để tham gia bộ phim trên sau khi cô quyết định nghỉ ngơi để chăm lo cho gia đình.

Một nguồn tin cho biết: "Bộ phim này giống cơn ác mộng. Đã có nhiều chậm trễ trong hành trình quay, một phần do thời tiết khi quay ngoài trời ở London - Anh vào mùa đông. Vấn đề mới nhất khiến phim đình trệ là một nhân viên bị sa thải - một cuộc điều tra diễn ra khi ai đó tìm cách đánh cắp 33.000 bảng Anh từ Jamie Foxx thông qua một vụ lừa đảo tinh vi ngay trên trường quay. Thông tin chi tiết chưa được công bố nhưng ai cũng mong mọi chuyện nhanh chóng kết thúc".

Jamie Fox và Cameron Diaz là bạn bè thân thiết

Một số nguồn tin khác cho rằng Jamie Foxx nổi cơn thịnh nộ trên trường quay sau khi phát hiện vụ việc và sa thải một nhà sản xuất điều hành, 2 đạo diễn, một tài xế riêng. Thông tin này chưa được xác nhận và người trong cuộc cũng im lặng.

"Khi ở vị trí có thẩm quyền, đôi khi bạn phải đưa ra quyết định để những người không có cùng tầm nhìn với bạn ra đi. Cameron Diaz là doanh nhân và hiểu rằng điều đó đôi khi cần thiết. Jamie Foxx là lý do duy nhất khiến cô ấy tham gia thực hiện bộ phim này và họ vẫn rất thân thiết. Tình bạn không ảnh hưởng sau vụ việc" – người bạn thân với Cameron Diaz cho biết.

Người này cũng tiết lộ sau "Back In Action", Cameron Diaz có khả năng sẽ không trở lại Hollywood đóng phim. Cô đã vật lộn nhiều khi phải xa cách chồng Benji Madden và con gái 3 tuổi trong quá trình quay phim. Cuộc sống cô bị xáo trộn và dù vẫn thỉnh thoảng vẫn có thể gặp chồng con ở hậu trường nhưng cảm giác vẫn khác so với khi họ luôn bên nhau.

Cameron Diaz quyết định giải nghệ từ năm 2018 trước khi bạn thân mời vào tác phẩm "Back In Action". Cô từng nổi danh với các phim: "Những thiên thần của Charlie", "Cô giáo lắm chiêu", "Tâm sự bà bầu", "Ngài luật sư"…

Jamie Foxx tức giận trên trường quay, cuộc điều tra diễn ra và việc quay phim phải tạm dừng để chờ xử lý xong mọi chuyện