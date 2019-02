MC gốc Việt dẫn chương trình hậu trường thảm đỏ Oscar 2019

25/02/2019 13:14

Jeannie Mai được mời dẫn chương trình hậu trường thảm đỏ ở Oscar 2019

Lễ trao giải Oscar lần thứ 91-2019 diễn ra sáng nay, 25-2 (giờ Việt Nam), tại nhà hát Dolby (Los Angeles - Mỹ) thu hút sự chú ý của nhiều khán giả Việt bởi sự xuất hiện của MC gốc Việt Jeannie Mai trong vai trò dẫn chương trình hậu trường thảm đỏ. Đây là dấu ấn Việt hiếm hoi ở sự kiện điện ảnh danh giá nhất hành tinh này.



"Các bạn và tôi có một cái hẹn ngày mai đấy, đó là sự kiện trực tiếp từ thảm đỏ trên E!News" - chia sẻ của Jeannie Mai trên Instagram trước giờ trao giải khiến nhiều người vẫn nghi hoặc dù biết cô khá có tên tuổi tại các sự kiện thời trang thế giới.

Cho đến khi lễ trao Giải Oscar diễn ra và Jeannie Mai xuất hiện, khán giả mới tin đó là sự thật. Jeannie Mai đặc biệt quan tâm đến khán giả Việt khi cô nhắc nhở "show đếm ngược vào lúc 1 giờ ở Mỹ (khoảng 1 giờ sáng ở Việt Nam), và sự kiện trực tiếp từ thảm đỏ lúc 5 giờ chiều ở Mỹ - tương đương 5 giờ sáng Việt Nam".

Cô thường xuyên xuất hiện trong nhiều sự kiện nhưng việc được làm MC hậu trường thảm đỏ Oscar cũng khá bất ngờ

Sinh ra và lớn lên tại Mỹ, cô gái mang hai dòng máu Việt - Trung (sinh năm 1979) này đã rất bản lĩnh khi bước những bước đi đầu tiên để theo đuổi niềm đam mê thời trang và làm đẹp của mình. Cô bắt đầu công việc beauty (làm đẹp) từ năm 16 tuổi. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản. Cô miệt mài đến các hộp đêm nhỏ và trang điểm cho mọi người cho đến khi tình cờ gặp nhà sáng lập nhãn hiệu mỹ phẩm nổi tiếng M.A.C. Cô trở thành một trong những chuyên gia trang điểm hàng đầu cùng cơ hội được làm việc với Christina Aguilera, Alicia Keys, Rosario Dawson...

Jeannie Mai ở Oscar 2019

Năm 2003, Jeannie Mai ứng tuyển vào các đài truyền hình Mỹ và trở thành người dẫn chương trình thời trang, giải trí nổi tiếng trên các kênh "How Do I Look?", "Fashion Star", "The Real", "Character Fantasy". Cô cũng từng làm MC hậu trường cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) 2012 và 2013.

Jeannie Mai cho biết: "Tôi vẫn còn nhớ nhiều chương trình người ta nói với tôi rằng họ chỉ tuyển người da trắng. Tôi hỏi 'tại sao' và họ trả lời rằng vì khán giả của họ là người da trắng, nếu xem một người dẫn chương trình châu Á, họ sẽ thấy chẳng liên quan gì cả. Điều đó thật sự làm tôi thấy bức xúc và khiến tôi nỗ lực nhiều hơn nữa để chứng tỏ bản thân".

Bắt đầu công việc "beauty" từ năm 16 tuổi, cô từng bước trở thành MC

Năm 2012, Jeannie được mời làm giám khảo khách mời của chương trình thực tế "Asia’s Next Top Model". Cô cũng được biết đến là chuyên gia thời trang của chương trình "Fashion Tips Today" của kênh NBC và dẫn chương trình tại các sự kiện nghệ thuật, giải trí đình đám. Jeannie từng 5 lần đồng dẫn chương trình Hoa hậu Mỹ.

Jeannie Mai cũng làm việc cho tổ chức phi lợi nhuận Heartbeat Việt Nam để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh thiệt thòi và NighLight International - tổ chức giải cứu phụ nữ và trẻ em bị bán qua biên giới. Những gì Jeannie Mai làm được cho đến nay không chỉ đánh dấu sự nỗ lực hết mình của cô mà còn cho thấy được vẻ đẹp và tài năng của phụ nữ gốc Việt trên đất khách.

Cô khá vất vả để phấn đấu cho công việc của mình

Tháng 9-2018, cô tiết lộ trong chương trình "The Real" của kênh Fox rằng từng bị lạm dụng tình dục suốt 4 năm, bắt đầu từ năm 9 tuổi. Chia sẻ lý do không tố cáo người đã lạm dụng tình dục mình, cô cho biết: "Đó là người tôi đã rất yêu quý và tin tưởng. Khi bị lạm dụng, tôi đã dường như không thể làm được gì ngoài sự sợ hãi và xấu hổ".

Văn hóa Việt là một trong những thứ cô luôn giữ gìn

Ở xứ người nhưng Jeannie chưa bao giờ quên nguồn cội của mình. Cô luôn tận dụng cơ hội để có thể mang văn hóa Việt Nam đến với khán giả của mình. Có lần, cô đã mặc áo dài lên sân khấu.

"Tôi nghĩ văn hóa Việt rất thú vị và tôi muốn chia sẻ điều đó trong các chương trình của mình. Lúc nào tôi cũng cũng cố gắng đề cập một vài từ tiếng Việt trong các chương trình mình làm. Jeannie rất yêu người Việt Nam. Việc thấu hiểu về nguồn cội của mình đã giúp tôi có được sự tự tin và có lòng biết ơn như hôm nay" - Jeannie Mai bày tỏ khi trả lời phỏng vấn NBC.

Thùy Trang