Thông tin Kelly Preston qua đời được đại diện gia đình công bố ngày 12-7.

"Kelly Preston – người vợ và người mẹ đáng yêu, đã rời xa nhân thế sau 2 năm chiến đấu chống ung thư vú. Chọn lựa giữ cuộc chiến đấu một cách riêng tư, cô ấy điều trị y tế một thời gian và được sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè thân thiết. Cô ấy rạng ngời, xinh đẹp và có một tâm hồn đầy yêu thương, quan tâm sâu sắc đến người khác và mang đến sự sống cho mọi thứ cô ấy chạm vào" – đại diện gia đình Kelly Preston và John Travolta chia sẻ với Tạp chí People.

John Travolta cũng tưởng niệm vợ mình trên trang cá nhân.



Minh tinh Kelly Preston qua đời

Kelly Preston sinh ra ở Honolulu, Hawaii - Mỹ. Bà học diễn xuất tại Đại học Nam California và bắt đầu sự nghiệp năm 1985 với vai diễn đầu tiên "Mischief". Sau đó, bà tham gia vài phim trên truyền hình và bắt đầu tạo chú ý. Nữ minh tinh Kelly Preston để lại ấn tượng trong nhiều vai diễn qua 55 bộ phim mà bà tham gia, trong đó có "SpaceCamp", "Twins", "Jerry Maguire", "For love of the game".



Năm 1991, Kelly Preston kết hôn cùng John Travolta. Bà không ít lần chia sẻ trên truyền thông rằng luôn trân trọng cuộc tình lãng mạn kéo dài hàng thập kỷ của mình cùng chồng. Cả hai kỷ niệm 28 năm ngày cưới vào tháng 9-2019. Vai diễn cuối cùng của Kelly Preston là Victoria Gotti trong bộ phim "Gotti", đóng cùng chồng mình.

Kelly Preston kết hôn cùng John Travolta