Từ giữa tháng 3-2022, khi du lịch mở cửa trở lại, dự án nghệ thuật cộng đồng "Có hẹn với Sài Gòn" đã ra mắt tại Công viên Bến Bạch Đằng (quận 1, TP HCM). Chương trình này diễn ra từ 17 - 19 giờ thứ bảy hằng tuần, do Công ty TNHH Đào tạo nghệ thuật Laam (Laam Studio) và Công ty TNHH Thường Nhật, Saigon Waterbus phối hợp tổ chức.



Xu hướng âm nhạc du lịch

Ngoài "Có hẹn với Sài Gòn", chương trình "Giai điệu mùa thu" - một thương hiệu văn hóa của TP HCM - cũng sẽ trở lại trong năm nay, lễ hội âm nhạc quốc tế "Hò Dô" dự kiến gặp lại khán giả vào cuối năm. Bên cạnh đó, thành phố sẽ ra mắt chương trình mới "Thành phố tình yêu" - dự án âm nhạc kết nối cộng đồng, qua đó giới thiệu các kiến trúc nghệ thuật, bảo tàng, di sản văn hóa phi vật thể… của TP HCM.

Âm nhạc trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều du khách .Ảnh: THIÊN VƯƠNG

Nghệ sĩ piano Nguyễn Long An - Giám đốc chuyên môn của Laam Studio, người khởi xướng dự án "Có hẹn với Sài Gòn" - cho hay đây là dự án phi lợi nhuận phục vụ cộng đồng, không thu phí người xem. Dự án với nhiều hình thức biểu diễn, đưa âm nhạc, nghệ thuật đến gần hơn với đông đảo người dân.

Dự án sẽ trình diễn những tiết mục âm nhạc hiện đại phục vụ người dân TP HCM cũng như du khách trong và ngoài nước đến thành phố. Sau đó, sẽ mở rộng nhiều thể loại âm nhạc như dòng nhạc hàn lâm, thính phòng đến các chuyên đề âm nhạc cổ truyền, nghệ thuật dân gian để giới thiệu một TP HCM đa dạng văn hóa đến công chúng.

NSƯT Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM, cho biết: "TP HCM rất thích hợp để thực hiện mô hình du lịch âm nhạc. Sở Văn hóa - Thể thao đã phối hợp Sở Du lịch TP HCM để cùng phát triển mô hình mới mẻ và đầy triển vọng này".

Xu hướng "âm nhạc du lịch" hiện nay là loại hình được nhiều nơi trong cả nước ưa chuộng. Theo Nguyên Lê, quản lý truyền thông và thương hiệu Mây Lang Thang, từ một homestay nhỏ, với tình yêu âm nhạc và Đà Lạt, anh và cộng sự biến nơi đây trở thành địa điểm thưởng thức âm nhạc của du khách khi đến Đà Lạt. "Chúng tôi không dành cho du khách sân khấu hoành tráng mà chủ yếu là trải nghiệm nghe nhạc giữa núi đồi khi hoàng hôn dần buông…" - anh Nguyên Lê nói. Có lẽ vì thế mà Mây Lang Thang hiện nay đã trở thành điểm đến quen thuộc của không ít du khách mỗi khi đặt chân đến xứ sở ngàn hoa.

Tương tự, gần đây du khách khi đến Bà Nà Hills Đà Nẵng, ngoài khám phá các dịch vụ du lịch cũng sẽ khó bỏ qua chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề "The Battle of the moon kingdom" (Cuộc chiến tại vương quốc mặt trăng).

Tỉnh Thanh Hóa cũng vừa tổ chức chương trình "Sầm Sơn bay cao, vươn xa" để vực dậy du lịch sau 2 năm đại dịch Covid-19. Đây là chương trình khởi động cho mô hình du lịch gắn với âm nhạc, chuỗi chương trình ca nhạc mang tên "SunFest 2022" sẽ diễn ra vào thứ bảy hằng tuần, trong 16 tuần liên tiếp tại Quảng trường Sun Grand Boulevard (TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Nghệ sĩ đồng lòng quảng bá

Âm nhạc đã góp phần tạo nên nguồn cảm hứng du lịch của không ít người trẻ và du khách. Các chương trình, dự án âm nhạc được tổ chức ở những thành phố du lịch hoặc điểm đến đã dần thu hút du khách.

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2022 với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh", chương trình Đêm nhạc Trịnh Công Sơn: Hoian d’Or - Nối miền di sản, vừa diễn ra ngày 30-4 tại Hội An, đã thu hút gần 7.000 khách du lịch, khán giả trong nước và quốc tế. Sự kiện được phối hợp tổ chức bởi UBND TP Hội An, gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và một số đơn vị. Chương trình lấy cảm hứng từ chủ đề "Miền di sản", tái hiện dòng chảy từ quá khứ đến tương lai, tạo nên điểm kết nối giá trị bản sắc của Hội An.

Chương trình do nhạc sĩ Quốc Trung trong vai trò nhà sản xuất cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ: NSƯT Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Cẩm Vân, Đức Tuấn… Khán giả được thưởng thức những bản tình ca gợi nhắc về dòng chảy của ký ức, đậm chất tự tình sâu lắng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Trong thời gian tới, Hội An sẽ có thêm "Không gian văn hóa Trịnh Công Sơn" - nơi chứa đựng những tư liệu, hình ảnh và hiện vật về cuộc đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sẽ là điểm hẹn độc đáo thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế mỗi lần đặt chân đến mảnh đất di sản.

Có thể nói, nhiều chương trình biểu diễn âm nhạc hiện nay được tổ chức tại các địa điểm du lịch, đang tạo nên sự sôi động cho đời sống giải trí trong giai đoạn bình thường mới. Song song với các chương trình biểu diễn âm nhạc, các MV (video ca nhạc) được quay ở nhiều nơi cũng trở thành "cẩm nang du lịch" cho du khách. Qua âm nhạc, người xem không chỉ lắng lòng với những ca từ mà còn với cảnh đẹp và niềm tự hào về quê hương. Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp, địa điểm du lịch hấp dẫn, ý thức được điều này nên nhiều nghệ sĩ đang dốc lòng truyền tải những thước phim ca nhạc.

Nhiều MV về cảnh đẹp Việt Nam đã được những người trẻ, du khách để lại hàng loạt bình luận khen ngợi tạo nên hiệu ứng tích cực. Nhiều người cho biết đã không nghĩ rằng có những nơi đẹp đến thế, sau khi xem MV, họ đã quyết định lên kế hoạch cho những chuyến đi trải nghiệm.