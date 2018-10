MV: Âm nhạc trở nên thứ yếu

03/10/2018 05:14

Nếu trước đây MV (video ca nhạc) chỉ là phương tiện minh họa cho ca khúc thêm phần dễ gần với công chúng nghe nhạc thì nay, MV trở thành "vũ khí" lợi hại cho những cuộc tranh giành vị thế trong showbiz của ca sĩ Việt.



Đạt trăm triệu views nhưng không đặc sắc

Chỉ là những lyric video (MV dùng lời bài hát làm hình ảnh) nhưng có những ca khúc sở hữu từ vài chục triệu đến vài trăm triệu view (lượt người xem, nghe) như ca khúc "Phía sau một cô gái" của Soobin Hoàng Sơn có tới 200 triệu view. Hàng loạt bản cover (làm mới) của nhiều ca sĩ tên tuổi như Mỹ Tâm, Quốc Thiên, Khởi My... được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Các ca khúc "Điều anh biết" của Chi Dân, "Ngắm hoa lệ rơi" của Châu Khải Phong hay "Một phút" của Andiez… tất cả các ca khúc đều có lượng người xem - nghe cực lớn dù hình ảnh trong MV chỉ là những dòng chữ lời bài hát.

Hình ảnh trong MV “Đâu chỉ riêng em” của Mỹ Tâm được thực hiện theo cách thức one shot, với một hình ảnh duy nhất. (Ảnh chụp từ MV)

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận khẳng định: "Ngày nay, MV chiếm 50% thành công của một ca khúc. Khán giả nghe nhạc và phải xem câu chuyện mà MV chuyển tải cái gì. Kết hợp cả hai yếu tố đó lại mới cho ra hiệu ứng thành công của một sản phẩm âm nhạc mới".

Điều này lý giải rất nhiều ca khúc đạt hàng chục triệu, hàng trăm triệu view nhưng phần âm nhạc không có gì đặc sắc, thậm chí giai điệu lai căng, ca từ hời hợt.

Người trong giới thừa nhận ngày nay, mỗi lần ra sản phẩm âm nhạc là vắt óc tìm ý tưởng thực hiện MV cho ca khúc của mình. "Khâu lên ý tưởng, tìm bối cảnh chưa phải là tất cả. Điều làm nên thành công chính là hình ảnh mới lạ, ý tưởng độc đáo, đến cả diễn viên tham gia cũng phải mới, đủ thu hút công chúng" - ca sĩ Lệ Quyên cho hay.

Vì MV ngày nay vô cùng quan trọng đối với ca sĩ nên ngay chính những giọng ca chất lượng như Lệ Quyên, Quang Dũng, Đức Tuấn, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thu Minh, Mỹ Tâm… cũng siêng năng hơn với các dự án MV, còn mời những nhân vật đặc biệt tham gia MV của mình để thu hút khán giả.

Ăn khách ở sự độc, lạ

Không khó để nhận ra sự khác biệt rõ nét trong các MV thời nay là sự tối giản đến bất ngờ về hình thức. Nó gần như thay thế hoàn toàn cho những câu chuyện ngôn tình, những bộ phim ngắn mà các MV trước đây theo đuổi. Thậm chí, sự tối giản trong cách thức làm MV còn trở thành xu hướng được khán giả yêu thích.

Theo đó, ca sĩ có thể thực hiện một MV lyric (khai thác tuyệt đối sự tối ưu của lời bài hát). Nhưng không phải ca khúc hiện đại nào cũng đủ viral (những lời nói trở nên phổ biến và được giới trẻ yêu thích) để thực hiện các MV lyric. Vì vậy ca sĩ có một phương thức dựng MV tối giản khác là MV "one shot" (quay một lần, một cảnh) - định dạng quay phim thịnh hành trên thế giới và các nghệ sĩ Việt cũng nhanh chóng cập nhật xu hướng này. Trong đó, MV "Đâu chỉ riêng em" là điển hình với hình ảnh duy nhất là gương mặt của Mỹ Tâm nhiều biểu cảm khác nhau. Đây là cách quay MV mạo hiểm, bởi buộc người nghệ sĩ tập trung cảm xúc để truyền đạt đến người nghe những cung bậc cảm xúc khác nhau của nhân vật. Không chỉ Mỹ Tâm thành công, trước đó, nhiều MV quay theo dạng one shot khá được công chúng yêu thích như MV "High" của Hoàng Thùy Linh. "Vì quay theo phương thức one shot nên "High" là một MV khó thực hiện bởi tính liên tục của máy quay buộc nghệ sĩ phải tập trung cao độ để hoàn thành bài nhảy của mình" - Hoàng Thùy Linh nói.

Những MV đậm chất nghệ thuật mang tính hình tượng, không có nội dung cụ thể cũng đang rất được ưa chuộng hiện nay. Hình ảnh đó có khi được quay ở studio hay ngoại cảnh nhưng tất cả đều có điểm chung là thể hiện sự đầu tư lớn về kỹ thuật dàn dựng (sử dụng các thiết bị tối tân) và hình ảnh của ca sĩ phải thật độc đáo, đủ tạo nên sự khác biệt cho ca sĩ so với mặt bằng chung. MV "I miss you" của Thanh Bùi quay ở Côn Đảo hay MV "Đến với nhau là sai" của Noo Phước Thịnh, MV "Over you" của Tiên Tiên quay trong studio là minh chứng.

Đơn giản nhưng phải "chất". Sự tối giản này không chỉ tạo nên diện mạo mới của công nghệ sản xuất MV mà còn thỏa mãn nhu cầu xem - nghe sản phẩm ca nhạc phải luôn mới lạ của công chúng hiện nay.

Thời xem - nghe ca nhạc Thời nay, những bản nhạc audio đã không còn đất sống. Một ca khúc hay chưa đủ, muốn nổi bật phải có MV đi cùng. Cả khi không có ý tưởng gì hay thì ca sĩ cũng phải tạo ra MV để được chú ý. Đây cũng chính là lý do album nhạc không còn thịnh hành. Ca sĩ thay vì làm cả một album nhạc như trước đây thì nay chỉ cho ra thị trường những sản phẩm đơn lẻ nhưng không phải là audio mà là MV. Đó là xu thế chung khi khán giả ngày nay không còn nghe nhạc mà là "xem - nghe" ca nhạc.

