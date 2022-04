Tối qua 28-4, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP tung MV ca khúc 100% bằng tiếng Anh mang tên "There's no one at all" (tạm dịch: "Không có ai cả"). Theo nam ca sĩ, đây là cách anh mạo hiểm rời khỏi "vùng an toàn" trước đây.



MV "There's no one at all" của Sơn Tùng M-TP gây nhiều tranh cãi

Trong MV, Sơn Tùng hóa thân thành một cậu bé không gia đình nhưng luôn mang niềm tin một ngày nào đó mẹ sẽ trở lại đón mình, dành tình yêu thương. Cậu cố gắng để được sống như người bình thường nhưng số phận lại không mỉm cười, lớn lên trong sự cô đơn, thường bị bạn bè buông lời ác ý, đánh đập. Cậu bé khi lớn lên đã biến thành một kẻ nổi loạn, hay gây rối. Và cuối cùng, nhân vật chính của MV tìm cách kết thúc những chuỗi ngày ấy bằng hình ảnh nhảy lầu

Cách Sơn Tùng M-TP chọn cái kết tiêu cực cho nhân vật của mình khiến dư luận "dậy sóng". Vốn là một thần tượng của giới trẻ, nhiều người lo ngại MV ca nhạc về nhảy lầu tự tử khi gặp bế tắc áp lực cuộc sống, bị bắt nạt sẽ khiến nhiều fan trẻ bị tác động.

Hình ảnh trong MV "There's no one at all"

"Vô cùng nguy hiểm vì các em học sinh non nớt, dễ bị tác động tâm lý có thể sẽ dẫn đến những quyết định dại dột khi gặp chút khó khăn đã nghĩ đến tự tử. Đặc biệt, gần đây có quá nhiều vụ học sinh tự tử vì áp lực học hành, cuộc sống rồi. Rất đau lòng. Là bố mẹ, phụ huynh thì không nên cho các em xem mấy MV ca nhạc kiểu đen tối, tiêu cực như này!" - một khán giả nêu ý kiến.

Vân Nguyễn, một sinh viên của Học viện Ngoại giao, cho rằng trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các vụ học sinh, sinh viên tự tử, nếu ai đó thần tượng Sơn Tùng và bắt chước hành động của nhân vật trong MV thì rất đáng lo ngại. "Bản thân tôi không thích MV này" - sinh viên này cho hay.

TS Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội và Phát triển, cho rằng tự tử trong giới trẻ là một vấn đề cần nghiên cứu nghiêm túc. Nhiều học sinh đã chọn kết thúc tiêu cực, đau lòng. Trong nghệ thuật, nghệ sĩ hoàn toàn tự do sáng tạo nhưng cũng cần nghĩ đến khía cạnh đạo đức và trách nhiệm. Việc tung sản phẩm có yếu tố nhạy cảm ở thời điểm nào là vấn đề nên được tính đến.