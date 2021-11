Mỹ Anh - con nhà tông Anh Quân - Mỹ Linh

Tối 20-11, đêm Chung kết 1 The Heroes - Thần tượng đối thần tượng, Mỹ Anh tiếp tục là cái tên được dự đoán sẽ làm nên chuyện, không chỉ trong khuôn khổ cuộc thi mà ở cả thị trường nhạc Việt thời gian tới.

Đến với đêm Chung kết, Mỹ Anh đã lấy cảm hứng từ bản hit huyền thoại của ABBA - Dancing Queen - và sáng tác nên một bản rap mới đầy ấn tượng. Lấy ý tưởng từ một ca khúc đình đám thập niên 70-80 của thế kỉ trước, Mỹ Anh đã mang đến một sân khấu đậm chất hoài niệm, đặc biệt là đoạn điệp khúc vô cùng quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Mỹ Anh là một nghệ sĩ Gen Z "toàn năng" với nhiều ưu thế: hát hay, sáng tác giỏi, làm nhạc ấn tượng. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh đã khẳng định Mỹ Anh sẽ là một nghệ sĩ thành công không chỉ ở Việt Nam mà còn vang danh quốc tế. Lời khen ngợi này không quá rời xa thực tế khi chỉ mới debut được hơn 1 năm, Mỹ Anh đã đại diện Việt Nam trình diễn tại Lễ hội Âm nhạc Head In The Clouds của 88rising gây tiếng vang cách đây chưa lâu.



Hình ảnh Mỹ Anh tại Quảng trường Thời Đại New York (Mỹ)

Phần trình diễn của Mỹ Anh tại sự kiện âm nhạc do 88rising (diễn ra tại Mỹ) cùng những tên tuổi đình đám như CL (2NE1), Keshi, Saweetie, Joji,... trở thành đề tài bình luận của cộng đồng yêu nhạc. Trong sự kiện âm nhạc lần này, Mỹ Anh trình diễn liên tục trong 20 phút cùng 5 ca khúc: "Can't Hear A Thing", "Pillars", "Yên", "Look Easy", "Got You". Bên cạnh sự phấn khích của khán giả có mặt tại sân khấu, khán giả xem qua livestream cũng bày tỏ sự thích thú với tiết mục của Mỹ Anh. Trong phần bình luận trực tiếp khi Mỹ Anh đang diễn, khán giả quốc tế đã để lại nhiều lời khen ngợi cho nữ ca sĩ về giọng hát.

Trong sự kiện âm nhạc do 88rising (diễn ra tại Mỹ hồi đầu tháng 11)

Chọn một ca khúc nhạc Việt để giới thiệu với khán giả quốc tế, Mỹ Anh nói cô có chiến lược cho điều này. "Yên" là ca khúc chất chứa những sự nhạy cảm mơ màng, một bản tổng hòa của suy tư và sự thay đổi xúc cảm trong tâm hồn Mỹ Anh. Lạc lõng, bơ vơ, sợ hãi - những cảm xúc tiêu cực mà chắc hẳn ai cũng trải qua và chúng càng trở nên rõ ràng hơn khi đại dịch xảy đến. Trong cô đơn, chúng ta càng khát khao cảm giác thân thuộc, sự ấm áp trong những cái chạm của con người, hay bờ vai để ngả đầu nương tựa. Trong tâm hồn của mỗi chúng ta đều có sự nhạy cảm như thế và Mỹ Anh cũng vậy.

Mỹ Anh được nhận định là ngôi sao của thế hệ kế thừa ở làng nhạc Việt

Vốn là một người có phần phụ thuộc vào nguồn năng lượng của mọi người xung quanh, Mỹ Anh rất dễ cảm thấy cô đơn, xa cách. Trên những chuyến bay vào Nam ra Bắc vì The Heroes, cô gái trẻ lại càng cảm nhận sâu sắc điều này. Một mình giữa một thành phố xa lạ, sống giữa những cảm xúc chơi vơi, Mỹ Anh đã phải dần tập làm quen với sự cô đơn không hề được báo trước. Qua đó, cô có cơ hội khám phá những tâm tư, xúc cảm mà bản thân mình chưa bao giờ thật sự lưu ý thông qua bức tranh đêm tối mênh mang - nơi con người ta thành thật với chính mình nhất.

Ngoài giọng hát, Mỹ Anh còn có nhan sắc thừa kế từ diva Mỹ Linh

"Đó cũng là giây phút Mỹ Anh hiểu được rằng, thay vì mãi kiếm tìm sự an ủi từ người khác thì chính bản thân mình mới là chìa khóa cho sự chữa lành", Mỹ Anh bộc bạch. Từ đó, "Yên" đã trở thành ca khúc mang theo sự tinh tế của một cô gái trẻ khi học được cách trân trọng cảm xúc của bản thân. Bài hát tựa như một giai đoạn chuyển đổi những suy tư và cảm xúc không thể thiếu trong quá trình trưởng thành của Mỹ Anh.

Mỹ Anh đang ngày càng khẳng định bản thân trên chặng đường đầu tiên của sự nghiệp. Sự hiện diện của cô trong chương trình The Heroes 2021 thu hút nhiều sự chú ý nhờ cá tính âm nhạc rất riêng biệt. Trên bản đồ Vpop, Mỹ Anh cũng là gương mặt Gen Z tiêu biểu ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là hình ảnh cô vừa xuất hiện ở quảng trường Thời Đại, New York trong chiến dịch EQUAL của Spotify.

Những xuất phát điểm quá tuyệt vời cho sự thành công của Mỹ Anh

Khán giả dự đoán con gái diva Mỹ Linh sẽ là ngôi sao của thế hệ ca sĩ mới của làng nhạc Việt. Điều đó không hề quá lời bởi Mỹ Anh có lối đi riêng và khác biệt với màu sắc âm nhạc US-UK mới mẻ, không trùng lắp. Chất giọng đậm nét Âu - Mỹ cùng khả năng nhả chữ, luyến láy đậm chất riêng chính là vũ khí giúp cô ghi điểm trong lòng công chúng.

Ngoài những ưu thế về chuyên môn, xuất thân con nhà nòi "bố- nhạc sĩ Anh Quân, mẹ- diva Mỹ Linh), Mỹ Anh còn có ưu thế nổi bật khác là cô còn nhiều thời gian để thực hiện giấc mơ của mình.

Trong buổi phỏng vấn độc quyền cùng báo chí Đông Nam Á vừa qua, Keshi đã có những nhận định thú vị về Mỹ Anh: "Tôi biết Mỹ Anh chứ, tôi đã nghe kể về cô ấy! Tôi thật sự phấn khích khi khám phá ra rất nhiều nghệ sĩ châu Á, gốc Á tài năng đến vậy! Họ là nghệ sĩ độc lập hoặc đã ký kết với các label lớn nhỏ rồi, chỉ là chúng ta chưa biết thôi. Thời điểm này chính là tạo ra cơ hội cho các nghệ sĩ gốc Á mang âm nhạc của mình đến gần hơn với khán giả trên toàn thế giới".