Thông tin Cara Williams qua đời được con gái của bà là Justine Jagoda chia sẻ với truyền thông vào ngày 11-12. Theo lời Justine Jagoda, mẹ của cô đã ra đi vào ngày 9-12 và đến nay gia đình mới công bố.

Cara Williams là một trong những nữ diễn viên cuối cùng của thời hoàng kim Hollywood

Bà qua đời ở tuổi 96

"Mẹ của tôi là một người có tâm hồn đầy yêu thương. Bà ấy sẽ ôm chầm lấy bạn và luôn giúp đỡ. Bà rất hài hước, hoạt bát, ấm áp và còn dễ thương, có thể khiến mọi người cười tươi khi họ trải qua một ngày tồi tệ. Bà có đủ mọi thứ bạn mong về một người mẹ và còn hơn thế!" - Justine Jagoda chia sẻ.

Cara Williams sinh ra ở Brooklyn, New York – Mỹ. Bà bắt đầu sự nghiệp từ lúc nhỏ. Sau khi cha mẹ ly dị, bà theo mẹ đến Hollywood và theo học trường nghệ thuật chuyên nghiệp. Năm 16 tuổi, bà ký hợp đồng cùng hãng 20th Century-Fox, xuất hiện trong một số phim: "Wide Open Town", "Happy Land", "In the Meantime, Darling".

Sự nghiệp của bà thăng tiến sau thành công của vai diễn trong vở kịch "Born Yesterday", bà tham gia nhiều phim: "Boomerang!", "The Girl Next Door" và "The Helen Morgan Story". Bà được đề cử Oscar hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn trong "The Defiant Ones" của đạo diễn Stanley Kramer.

Trong suốt sự nghiệp, bà tham gia gần 50 phim gồm điện ảnh lẫn truyền hình.

Mỹ nhân một thời đã ra đi vĩnh viễn