Mỹ Tâm khiến khán giả phát cuồng với bản hit phim "Chị trợ lý của anh"

Mỹ Tâm khiến khán giả "phát cuồng" với phần trình diễn sôi động của mình

Thời tiết giá lạnh của mùa đông Hà Nội đã không ngăn được gần 50.000 khán giả đổ về sân vận động Mỹ Đình để thưởng thức giọng hát Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Tóc Tiên, Soobin Hoàng Sơn, Bảo Anh, Noo Phước Thịnh... trong bữa tiệc âm nhạc công nghệ "Luôn lắng nghe, luôn vì bạn" tối 19-1. Sự máu lửa của những người yêu nhạc thủ đô dường như đã khiến Mỹ Tâm "sung" hơn bao giờ hết.

Nữ ca sĩ luôn có phần giao lưu thông minh khiến khán giả cực kỳ thích thú

Kết hợp với dàn vũ công, Mỹ Tâm mang đến một phần trình diễn cực kỳ máu lửa. Cô đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của hàng vạn khán giả hâm mộ. Đặc biệt, sau phần giao lưu dí dỏm thường thấy, "Nơi mình dừng chân" - "bản hit trong phim Chị trợ lý của anh, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng, đã được Mỹ Tâm cùng khán giả "xé mây" trong một không khí vô cùng sôi động.

Tóc Tiên nóng bỏng như thường thấy

Đàn em của Mỹ Tâm, nữ ca sĩ nóng bỏng Tóc Tiên cũng rất thành công khi tạo được sức hút ngay khi xuất hiện trên sân khấu. Diện chiếc đầm xanh do nhà thiết kế Tăng Thành Công thực hiện, cô không những khéo khoe được hình thể gợi cảm mà còn tạo được nét ấn tượng quyến rũ khi thể hiện các màn vũ đạo qua ba tiết mục mash up "I’m in love", "Có ai thương em như anh", "Không ai hơn em đâu anh".

Hà Anh Tuấn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình cuat fan Hà Nội

Khá lâu, Hà Anh Tuấn mới quay lại biểu diễn tại Hà Nội, tuy nhiên, tình yêu cùa các fan đất Hà Thành dành cho chàng ca sĩ này ngày càng nồng nhiệt hơn khi anh vừa cất lời ca khúc "Tháng Tư là lời nói dối của em". Như 1 luồng gió mới, nhóm nhạc trẻ SGO48 có số lượng thành viên đông đảo nhất Việt Nam mang phong cách trẻ trung, năng động đã khiến khán giả Hà Thành thêm phần hào hứng hơn.

Soobin Hoàng Sơn hân hoan trước biển người trên sân khấu lớn

Trong khi đó, đứng trước "biển" người hâm mộ, Soobin Hoàng Sơn và Bảo Anh không giấu được niềm hân hoan với loạt bài hit "I know you know", "Xin đừng lặng im", "In the night", "Sống xa anh chẳng dễ dàng".

Noo Phước Thịnh thăng hoa trong vòng vây khán giả

Đêm qua Noo Phước Thịnh cũng thăng hoa khi biểu diễn thêm vài ca khúc ngoài kịch bản. Ngoài những bản hit "Hold me tonight", "Đến với nhau là sai", "Thương em là điều anh không thể ngờ", "Chạm khẽ tim anh một chút thôi", trong phút thăng hoa, nam ca sĩ còn mang lên sân khấu cả "Gọi tên mùa xuân", một sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy khiến khán giả vỗ tay cổ vũ cuồng nhiệt.

