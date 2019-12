Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân Cha In Ha qua đời nên thông tin chi tiết chưa được công bố. Công ty quản lý của nam diễn viên này cũng chưa thể nói thêm gì, họ cho biết đang xác thực và sẽ sớm công bố.

Cha In Ha qua đời ở tuổi 27

Cái chết của anh chưa được công bố chi tiết

Cha In Ha cao 1,83 m, ra mắt làng giải trí với vai trò ca sĩ, diễn viên trong nhóm Surprise U bằng một phim ngắn "You, deep inside of me" và album "I Do" năm 2017. Sau đó, anh liên tục có vai diễn trong các phim: "Temperature of love", "Wok of love", "Clean with passion for now", "The banker"... Thời gian gần đây, anh tham gia phim "Love with flaws" cùng Ahn Jae Hyun và Oh Yeon Seo.

Việc Cha In Ha đột tử ở tuổi 27 diễn ra thời gian ngắn sau khi hai diễn viên nữ Goo Hara 28 tuổi và Sulli 25 tuổi tự tử. Hiện tại, nguyên nhân tử vong của Cha In Ha chưa rõ nhưng cũng khiến nhiều cư dân mạng đồn đoán đầy lo sợ về làn sóng tự tử trong làng giải trí Hàn Quốc.

Người hâm mộ Cha In Ha và bạn bè của anh sốc trước thông tin. Họ mô tả nam diễn viên này tài năng và nhiệt huyết với nghề.