Nam diễn viên Tony Sirico, được biết đến với vai diễn Peter Paul "Paulie Walnuts" Gualtieri trong phim "The Sopranos", vừa qua đời ở tuổi 79.

Thông tin trên vừa được ông Bob McGowan - quản lý của Tony Sirico - xác nhận với CBS News.

"Một người tuyệt vời, chân thật. Ông ấy đã làm bất cứ điều gì để có thể giúp đỡ những người cần được giúp" - ông Bob McGowan nhận xét. Tuy nhiên, người quản lý không cung cấp nguyên nhân qua đời của nam diễn viên này.

Tony Sirico chuyên trị dòng phim hình sự, tội phạm

Đồng nghiệp và người hâm mộ Tony Sirico bày tỏ thương tiếc ông trên trang cá nhân. Trong đó, nam diễn viên Michael Imperioli viết: "Tony Sirico cứng rắn, trung thành, tốt bụng. Tôi sẽ nhớ ông ấy mãi mãi! Một người thực sự khó có thể thay thế".

Nữ diễn viên Lorraine Bracco cũng tôn vinh Tony Sirico, người bạn thân thiết luôn ủng hộ, yêu thương bà và gia đình bà...

Tony Sirico sinh ra tại TP New York – Mỹ trong gia đình gốc Ý. Trước khi đến với nghề diễn, ông từng bị bắt 28 lần và 2 lần thụ án tù vì nhiều tội danh, từ gây rối trật tự đến hành hung, cướp giật…

Trong lần thứ 2 Tony Sirico thụ án, một đoàn những diễn viên từng có thời gian ngồi tù đến thăm và ông được truyền cảm hứng diễn xuất. Ông tham gia vai diễn đầu tiên năm 1974 với phim "Crazy Joe". Tiếp đó, ông được biết đến với các phim: "The Sopranos", "Goodfellas", "Mob Queen:, "Love and Money"…

Quá khứ đã giúp Tony Sirico có được trải nghiệm để thể hiện tốt nhiều vai diễn trong các phim hành động, tội phạm, hình sự. Ông đã tham gia hơn 70 phim cả điện ảnh lẫn truyền hình, đoạt 2 giải thưởng về diễn xuất.

Trước khi tham gia diễn xuất, Tony Sirico từng vào tù ra khám

"The Sopranos" là loạt phim truyền hình tội phạm của Mỹ, do David Chase sáng tạo và phát triển. Câu chuyện phim xoay quanh Tony Soprano (James Gandolfini đóng), một tên cướp người Mỹ gốc Ý ở bang New Jersey.

Phim này phát sóng trên HBO, từng nhận 21 giải Emmy và 5 giải Quả cầu vàng.