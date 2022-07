Truyền thông Hoa ngữ ngày 5-7 đồng loạt thông tin về sự qua đời của Chu Lị Tĩnh. Thông tin nữ ca sĩ này qua đời cũng được đăng tải trên trang mạng xã hội Facebook chính thức của cô.

"Chu Lị Tĩnh đã ra đi vĩnh viễn ngày 3-7. Cô ấy luôn tươi cười, luôn mang đến cho nhiều người tràn đầy năng lượng tích cực thông qua âm nhạc. Đối với công việc, với cuộc sống, cô ấy luôn chăm chỉ. Các thành viên gia đình vô cùng đau buồn khi cô ấy ra đi. Nhiều việc phải giải quyết nên rất mong mọi người thông cảm trong giai đoạn khó khăn này" - thông báo viết.

Chu Lị Tĩnh qua đời tuổi 41

Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ bàng hoàng trước thông tin này. Họ tưởng niệm nữ ca sĩ trên trang cá nhân.

Chu Lị Tĩnh là quán quân mùa 3 của chương trình truyền hình thực tế "Super Idol". Cô nổi danh với nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như: "Ten Million Times Tears", "Power Of Existence", "Kiss Me", "My Little Life"..

Chu Lị Tĩnh mắc ung thư vú vào đầu năm 2020 và đã điều trị tích cực. Tháng 10-2021, cô tạm rời hoạt động nghệ thuật để tập trung cho việc điều trị. Trong thời gian chiến đấu chống lại bệnh hiểm nghèo, Chu Lị Tĩnh giữ tinh thần lạc quan, tham gia các hoạt động cộng đồng dành cho bệnh nhân ung thư. Cô cũng sáng tác, biểu diễn các tác phẩm mới.

Chu Lị Tĩnh là nữ ca sĩ danh tiếng của làng giải trí Đài Loan - Trung Quốc