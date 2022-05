Tuy nhiên, phim thiếu nhi Việt vẫn còn nhiều thách thức trong việc chinh phục khán giả, tạo dựng niềm tin để có thể cạnh tranh được với các thương hiệu nước ngoài đã có lâu nay.



Ký ức tuổi thơ

Phim "Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác" do Hàm Trần đạo diễn, lấy cảm hứng từ phim "Maika - Cô bé từ trên trời rơi xuống" - phim truyền hình Tiệp Khắc chiếu ở Việt Nam những năm 1980 là tác phẩm thiếu nhi Việt hiếm hoi ra rạp từ 27-5. Phim xoay quanh cậu bé tên Hùng (Trường Phú đóng) đau khổ vì mẹ qua đời do bệnh hiểm nghèo. Hùng sống cùng cha trong chung cư cũ với nỗi nhớ khôn nguôi về người mẹ thân thương đã hóa ngôi sao trên trời cao.

Hùng vẫn giữ niềm đam mê thiên thạch, ngôi sao, phi thuyền đã được mẹ nuôi dưỡng từ nhỏ và nhờ niềm đam mê này đưa Hùng gặp được Maika (Chu Diệp Anh) - cô bé ngoài hành tinh đang muốn sửa lại phi thuyền về hành tinh mẹ. Cả hai trở thành bạn bè cùng tháo gỡ khó khăn, trong hành trình này Hùng cũng dần chữa lành trái tim tan vỡ vì nỗi đau mất mẹ.

Phim có thông điệp về tình bạn, tình cảm gia đình, cốt truyện đơn giản nhưng giàu cảm xúc. Dàn diễn viên, nhất là 3 diễn viên nhí: Chu Diệp Anh, Trường Phú, Tin Tin thể hiện tốt vai diễn, tạo được điểm nhấn riêng. Một vài điểm trừ về cách xây dựng tuyến phản diện chưa thuyết phục, câu chuyện về thân thế Maika chưa rõ ràng. Tuy nhiên, tổng thể "Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác" là một tác phẩm thiếu nhi chất lượng, chỉn chu từ các khâu.

Phim nhận được nhiều lời khen ngợi sau buổi chiếu ra mắt, diễn viên Kiều Trinh nhận xét: "Maika là ký ức tuổi thơ của tôi cùng nhiều người đã từng một thời canh từng tập để xem trên truyền hình. Tôi thấy phim kịch bản hay, cảm xúc, không chỉ phù hợp với trẻ em mà còn cả những người từng có ký ức về Maika như tôi. Dàn diễn viên nhí của phim diễn xuất rất tốt, chinh phục được tôi".

"Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác" là tác phẩm thiếu nhi nối tiếp những tác phẩm được đánh giá cao về chất lượng như "Trạng Tí: Phiêu lưu ký" của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của đạo diễn Victor Vũ… Điểm chung của các phim này ngoài sự đầu tư kỹ về bối cảnh, diễn viên, kể được câu chuyện cảm xúc thì đều là chuyển thể, lấy cảm hứng từ những tác phẩm truyện, phim nổi tiếng khác.

Phim “Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Nhiều thách thức

Phim thiếu nhi Việt lâu nay luôn trong tình trạng thiếu tác phẩm do không có nhà sản xuất đầu tư thực hiện. Nguyên nhân được đưa ra là không có kịch bản hay, đủ để nhà sản xuất tin tưởng phim sẽ chinh phục được khán giả. Thêm vào đó, phim thiếu nhi quay cực nhọc so với các phim khác. "Kinh phí quay phim "Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác" bị phát sinh nhiều vì ngoài việc vướng phải giãn cách xã hội do Covid-19 phải hoãn lại còn là không kiểm soát được thời gian của diễn viên nhí. Khi quay, các bé buồn ngủ thì phải để các bé ngủ. Với các diễn viên lớn thì có thể bảo đảm đúng lịch quay đưa ra nhưng các diễn viên nhí thì khác. Phim thiếu nhi Việt số lượng không nhiều là do vấn đề kịch bản. Kịch bản hay vẫn là thử thách lớn nhất của các nhà sản xuất" - bà Ngô Thị Bích Hiền, Giám đốc Công ty BHD, cho biết.

Đạo diễn Đức Thịnh thời điểm ra mắt phim "Anh thầy ngôi sao" từng chia sẻ anh phải mời gia sư cho các diễn viên nhí ở bối cảnh ngoài đảo, để vừa quay phim theo tiến độ vừa không bỏ lỡ chương trình học tại trường. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh thì sắp xếp đưa phụ huynh theo đoàn chăm sóc các bé. Anh cũng nỗ lực làm bạn cùng từng diễn viên nhí để hiểu rõ tính cách từng em, dễ hơn trong việc chỉ đạo diễn xuất. Không chỉ thách thức trong diễn xuất, làm việc sao cho có được phân đoạn đạt chuẩn, lịch trình quay, kinh phí phát sinh, nhà sản xuất phim thiếu nhi còn đối mặt với nỗi lo về doanh thu.

Ngoài "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" thắng giòn giã phòng vé với hơn 80 tỉ đồng, các phim "Trạng Tí: Phiêu lưu ký" doanh thu không cao và "Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác" cũng không như kỳ vọng. Theo thống kê từ Box Office Việt Nam (trang thống kê phòng vé độc lập có sai số nhất định, mang tính tham khảo), tính đến trưa ngày 31-5, phim "Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác" đạt gần 2 tỉ đồng, khó so với con số gần 20 tỉ đồng của phim "Doraemon: Nobita và cuộc chiến vũ trụ tí hon 2021" ra rạp cùng thời điểm. Cả hai phim vẫn đang trụ rạp nhưng lợi thế phòng vé thuộc về phim có chú mèo máy Doraemon.

Đạo diễn và biên kịch Kay Nguyễn cho rằng phim thiếu nhi Việt lâu nay thường thiếu phần dành cho khán giả người lớn, điều mà những thương hiệu nước ngoài làm rất tốt. Việc thay đổi quan điểm, xây dựng dần niềm tin cho khán giả đối với phim thiếu nhi Việt đòi hỏi thời gian cũng như chất lượng lẫn số lượng của dòng phim này cung ứng cho thị trường.