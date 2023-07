Ngày 10-7, phim "Flight to you" đã bị gỡ khỏi Netflix theo yêu cầu từ phía Cục Điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên, cũng như bao phim cài cắm "đường lưỡi bò" phi pháp bị phát hiện trước đó, "Flight to you" không còn xuất hiện tại Netflix khu vực Việt Nam và vẫn chiếu ở những nước khác.

Trước đó, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đã gỡ bộ phim này khỏi mọi nền tảng, làm mờ hình ảnh bản đồ có "đường lưỡi bò" phi pháp trước khi trình chiếu.

Phim cài cắm "đường lưỡi bò" phi pháp đã bị gỡ khỏi Netflix khu vực Việt Nam

Chiều 9-7, Cục Điện ảnh có Công văn số 870/ĐA-VP gửi Công ty Netflix và công văn số 871/ĐA-VP gửi Công ty Cổ phần Viễn thông FPT với nội dung yêu cầu gỡ bỏ phim "Hướng gió mà đi" (Flight to you).

Kết quả kiểm tra 39 tập phim "Hướng gió mà đi" phổ biến tại Netflix và ứng dụng Netflix, cho thấy hình ảnh "đường lưỡi bò" xuất hiện trên bản đồ trong nhiều cảnh phim.

Cụ thể, đó là trong các tập 18, tập 19, tập 21, tập 24, tập 25, tập 26, tập 27, tập 38. Tập 30 thể hiện rất rõ "đường lưỡi bò" từ 2 phút đến 2 phút 3 giây. Ngoài ra, còn có lời thoại và phụ đề "Rồi sẽ có ngày tấm bản đồ này đi đến rất nhiều nơi trên thế giới" từ 41 phút 18 giây đến 41 phút 55 giây của tập 18.

"Việc thể hiện hình ảnh đường lưỡi bò và những nội dung trong lời thoại và phụ đề như đã nêu trên trong phim là không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia của Việt Nam và vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9 Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15" - Cục Điện ảnh nhấn mạnh trong công văn gửi Netflix.

Kết quả rà soát, kiểm tra cho thấy Công ty Cổ phần Viễn thông FPT có thực hiện làm mờ hình ảnh bản đồ trong nhiều cảnh phim "Hướng gió mà đi" tại các tập 18, tập 19, tập 21, tập 24, tập 25, tập 26, tập 27, tập 30, tập 38.

Tuy nhiên, Cục Điện ảnh khẳng định đây là phim có nội dung thể hiện không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam nên không phù hợp để phổ biến tại Việt Nam.