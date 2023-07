"Flight to you" do Trung Quốc sản xuất năm 2022, gồm 39 tập và có sự tham gia của Đàm Tùng Vận, Lưu Sướng, Yến Tử Đông… Phim được chiếu trên Netflix, FPT Play, ứng dụng TV360 và một số trang phim lậu khác.

Cảnh quay xuất hiện "đường lưỡi bò" phi pháp có nội dung xoay quanh chuyến bay từ Quảng Châu (Trung Quốc) đến Singapore. Một hành khách có vấn đề sức khỏe nên tiếp viên trưởng chuyển hướng máy bay đến sân bay hư cấu tên Sigorn gần nhất nhưng cơ trưởng không chấp nhận. Trên màn hình hiển thị bản đồ gắn trên ghế mà tiếp viên trưởng quan sát, "đường lưỡi bò" phi pháp xuất hiện. Cảnh này ở những phút đầu tập 30 của phim.

"Đường lưỡi bò" phi pháp xuất hiện trên "Flight to you"

Trên Netflix, tập phim vẫn xuất hiện và "đường lưỡi bò" phi pháp vẫn được hiển thị. Trên FPT Play, ban đầu cảnh phim được làm mờ nhưng sau đó tập phim đã được gỡ. Tập phim cũng biến mất trên TV360.

Phía Netflix và FPT Play chưa đưa ra phản hồi cụ thể về vụ việc. Trước "Flight to you", hàng loạt phim dài tập của Trung Quốc sản xuất được phát hiện cài cắm "đường lưỡi bò" phi pháp: "Băng vũ hỏa", "Em là niềm kiêu hãnh của anh", "Nhất sinh nhất thế", "Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta"…

Khán giả Việt phản ứng rất dữ dội mỗi khi phát hiện phim nào có chứa "đường lưỡi bò" phi pháp. Họ kêu gọi tẩy chay các phim này song chúng vẫn được những trang lậu, những nền tảng ở nước ngoài tiếp tục công chiếu.

"Đường lưỡi bò" phi pháp được cài cắm trong phim "Băng vũ hỏa" . Nguồn ảnh: Facebook

Phông bản đồ được xóa khi chiếu trên nền tảng VieON. Ảnh chụp màn hình

"Đường lưỡi bò" trong "Em là niềm kiêu hãnh của anh"

"Đường lưỡi bò" trong "Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta"

Netflix cũng từng phải gỡ phim "Bà Ngoại trưởng - Madam Secretary" khỏi khu vực Việt Nam, cắt cảnh trong phim "Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta". Không chỉ phim dài tập, một số phim chiếu rạp cũng cài cắm "đường lưỡi bò" phi pháp được phát hiện và bị cấm ra rạp Việt.

Gần nhất, phim "Barbie" đã bị cấm chiếu tại Việt Nam. Phim "Thợ săn cổ vật" bị Hội đồng Thẩm định và phân loại phim quốc gia phát hiện có "đường lưỡi bò" nên Cục Điện ảnh đã cấm chiếu. Phim "Người tuyết bé nhỏ" bị dừng chiếu do phát hiện "đường lưỡi bò" được cài cắm trong phim...

Phim "Barbie" bị cấm chiếu tại Việt Nam