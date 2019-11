Có tác phẩm trong nhiều bảo tàng danh tiếng

Nghệ sĩ Trần Lương tốt nghiệp Trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội năm 1983. Ông được biết đến với vai trò họa sĩ và nhà tổ chức các không gian sáng tạo nghệ thuật đương đại. Trần Lương là nghệ sĩ tiên phong trong cộng đồng nghệ thuật tại Việt Nam; là đồng sáng lập Nhà sàn Studio, Hà Nội và là thành viên của nhóm Gang of Five gồm 5 thành viên: Trần Lương, Đặng Xuân Hòa, Hà Trí Hiếu, Hồng Việt Dũng và Phạm Quang Vinh. Ông tập trung phần lớn thời gian và công sức của mình vào việc giúp đỡ những họa sĩ trẻ thực hiện các ý tưởng của họ để cuối cùng có thể mang những ý tưởng đó đến với các triển lãm từ lúc lập nhóm đến nay.

Trần Lương cũng là nghệ sĩ có lịch sử triển lãm sâu rộng. Một số triển lãm tiêu biểu gần đây của ông bao gồm: "No Country: Contemporary Art for South and Southeast Asia" tại Bảo tàng Guggenheim (Mỹ) và Trung tâm Nghệ thuật Đương đại (CCA), Singapore, 2014; "Medium at Large" tại Singapore Art Museum, Singapore, 2014; "Welcome to the jungle/ Welts" tại Bảo tàng Nghệ thuật Yokohama và Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Kumamoto, Nhật Bản, 2013; "The Future of Imagination 8", Singapore, 2012... Tác phẩm của ông nằm trong bộ sưu tập của nhiều bảo tàng danh tiếng: Solomon R. Guggenheim Museum (New York, Mỹ), Singapore Art Museum (Singapore), Fukuoka Asian Art Museum (Nhật Bản).

Ông cũng đồng thời là người tổ chức triển lãm cho rất nhiều triển lãm trong và ngoài nước. Sau nhiều năm tiếp cận với công việc này, ông được nhiều họa sĩ đánh giá là người có khả năng với công việc bởi ham học hỏi và đi nhiều, khám phá nhiều qua kinh nghiệm của các đồng nghiệp bên ngoài Việt Nam.