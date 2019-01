Nghệ sĩ tranh Giải Mai Vàng 2018 nói trước giờ G: Được đề cử đã là hãnh diện!

11/01/2019 07:00

Diễn viên NHAN PHÚC VINH:

Nguồn động viên lớn

Tôi rất vui và hạnh phúc vì suốt chặng đường dài theo đuổi sự nghiệp diễn xuất luôn nhận được tình cảm và sự đồng hành ủng hộ của khán giả. Với vai Tùng trong phim "Ngày ấy mình đã yêu" một lần nữa giúp tôi được có tên trong tốp 5 vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 2018. Đó là một sự động viên rất lớn cho nỗ lực của tôi trong năm qua, cũng là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn nữa trong thời gian tới để tiếp tục nhận được sự tin yêu, ủng hộ của khán giả.

Diễn viên MINH LUÂN:

Mong chạm tay vào tượng Mai Vàng!

Tôi đã từng nhiều lần được đề cử Giải Mai Vàng nhưng chưa bao giờ may mắn chiến thắng. Lần này, tôi lại vinh hạnh được người hâm mộ đề cử vào tốp 5 vòng bầu chọn hạng mục Nam diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất với vai Dương Dũng trong phim "Con gái bố già". Tôi rất vui và kỳ vọng lần này kết quả tích cực hơn để có thể được chạm tay vào tượng Mai Vàng.

Mai Vàng là giải thưởng do khán giả bầu chọn vì thế càng danh giá hơn khi người nghệ sĩ được chính khán giả yêu quý của mình tôn vinh.

Diễn viên TRUNG DŨNG:

Cảm xúc lần đầu tiên!

Tôi từng nhiều lần được đề cử và đã nhận không ít giải thưởng xác nhận năng lực diễn xuất. Tuy nhiên, với Giải Mai Vàng, đây là lần đầu tiên tôi được vào tốp 5 vòng bầu chọn. Khi biết được tin, tôi rất vui không chỉ do được khán giả yêu thương đề cử mình mà còn vì điều đó minh chứng phim "Gạo nếp gạo tẻ" được khán giả cả nước đón nhận. Nếu may mắn giành được tượng Mai Vàng, niềm vui và hạnh phúc ấy sẽ được nhân lên.

Diễn viên THÚY NGÂN:

Rất kỳ vọng!



Tôi nghĩ vai Hân trong phim "Gạo nếp gạo tẻ" là vai khó với mình nên luôn nỗ lực để lột tả được hết tính cách nhân vật. Tôi rất vui sướng và hạnh phúc khi vai diễn chinh phục được khán giả để được đề cử vào tốp 5 vòng bầu chọn hạng mục "Nữ diễn viên điện ảnh, phim truyền hình được yêu thích nhất" của Giải Mai Vàng 2018. Khi nghe tin mình vào được tốp 5, tôi xao xuyến vô cùng như lần được nhận vai diễn đầu đời. Cảm giác của tôi gói gọn lại là bồi hồi, tri ân và cảm kích. Tôi rất kỳ vọng!

Diễn viên PHAN THỊ MƠ:

Vui sướng vì được công nhận

Tôi rất bất ngờ khi biết vai diễn của mình trong phim "Hoa hồng thép" được khán giả đề cử vào tốp 5 vòng bầu chọn Giải Mai Vàng. Sau bất ngờ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, vui sướng vì điều đó cho thấy diễn xuất của mình được công nhận. Tôi là diễn viên tay ngang, không học trường lớp bài bản, chỉ tích lũy kinh nghiệm trên trường quay. Dù vậy, tôi rất yêu nghề, thực sự nghiêm túc theo đuổi nghề chứ không dạo chơi như ban đầu nhiều người nghĩ. Việc được vào tốp 5 đã khiến tôi rất vui mừng, việc thắng giải hay không nhờ cả vào tình thương của khán giả cũng như yếu tố may mắn.

Diễn viên THU QUỲNH:

Bất ngờ!

Tôi rất bất ngờ khi được tin mình vào tốp 5 vòng bầu chọn giải thưởng uy tín và lâu năm như Mai Vàng. Cùng với niềm vinh dự là cảm giác bản thân đang may mắn, được khán giả tin yêu và đang dần mở rộng độ nhận diện ở miền Nam. Với tôi, vai My Sói trong phim "Quỳnh búp bê" để lại nhiều cảm xúc khác nhau. Tôi sẽ càng hạnh phúc hơn nữa nếu mình may mắn thắng Giải Mai Vàng 2018.

MC ĐẠI NGHĨA:

Thành quả được ghi nhận

Đã lâu rồi, tôi mới được quay trở lại với Giải Mai Vàng nên thấy rất vui. Lần này, tôi được đề cử vào tốp 5 hạng mục "Người dẫn chương trình được yêu thích nhất". Các nghệ sĩ trong năm qua đã cống hiến hết mình, thành quả của chúng tôi được khán giả ghi nhận, đó là niềm động viên khích lệ rất lớn cho tôi cũng như các nghệ sĩ khác.

MC ĐÌNH TOÀN:

Vào tốp 5 đã là hãnh diện

Tôi biết Giải Mai Vàng từ thời còn mua báo để cắt phiếu ra gửi ban tổ chức bầu chọn cho nghệ sĩ mà mình ngưỡng mộ. Việc được vào tốp 5 vòng bầu chọn giải thưởng này là niềm vui và hãnh diện lớn với tôi. Việc có giải hay không cũng chẳng quan trọng.

MC NGÔ KIẾN HUY:

Cảm ơn khán giả

Tôi cảm ơn khán giả đã dành tình cảm cho mình trong suốt thời gian qua khi liên tục được đề cử vào tốp 5 của Giải Mai Vàng. Giải Mai Vàng mùa trước, tôi chiến thắng hạng mục "Nam diễn viên, điện ảnh truyền hình được yêu thích nhất" và năm nay bất ngờ vào tốp 5 hạng mục "Người dẫn chương trình được yêu thích nhất". Điều đó chứng tỏ con đường nghệ sĩ đa năng của tôi được khán giả ủng hộ, dành cho sự yêu thương. Khi xác định hoạt động ở lĩnh vực nào, tôi đều nỗ lực 200% sức của mình để chinh phục khán giả, đây như một sự tôn trọng dành cho những người luôn thương yêu mình.

Công bố 5 giải đầu tiên của Giải Mai Vàng 24-2018 Ban Tổ chức Giải Mai Vàng quyết định công nhận và công bố kết quả Giải Mai Vàng 2018 của 5 hạng mục tác phẩm và chương trình truyền hình. Theo đó, giải Ca khúc được yêu thích nhất thuộc về bài hát "Đi tìm tình yêu" (nhạc Hàn, lời Việt: Đinh Trung Chính, ca khúc trong phim "Gạo nếp gạo tẻ"); giải MV (video ca nhạc) thuộc về MV "Chốn cũ" (đạo diễn: Đinh Hà Uyên Thư, ca sĩ: Bùi Anh Tuấn); giải Vở diễn sân khấu được yêu thích nhất thuộc về vở nhạc kịch "Tiên Nga" (đạo diễn: Thành Lộc, sân khấu IDECAF); giải Bộ phim được yêu thích nhất thuộc về phim truyền hình "Gạo nếp gạo tẻ" (đạo diễn: Thạch Thảo - Hoàng Anh); giải Chương trình truyền hình thuộc về chương trình "Nhanh như chớp" (HTV7). Cảnh trong phim “Gạo nếp gạo tẻ” - phim đoạt giải Bộ phim được yêu thích và Ca khúc được yêu thích nhất Giải Mai Vàng 2018. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp) Kết quả 10 hạng mục còn lại: Nam ca sĩ hát nhạc nhẹ được yêu thích nhất; Nữ ca sĩ hát nhạc nhẹ được yêu thích nhất; Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, truyền thống cách mạng được yêu thích nhất; Nhóm hát được yêu thích nhất; Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất; Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất; Diễn viên hài được yêu thích nhất; Nam diễn viên điện ảnh - phim truyền hình được yêu thích nhất; Nữ diễn viên điện ảnh - phim truyền hình được yêu thích nhất; Người dẫn chương trình (MC) được yêu thích nhất sẽ được công bố lần lượt tại lễ trao Giải Mai Vàng 24-2018 vào tối 12-1, tại Nhà hát TP. 10 nghệ sĩ của năm cũng được công bố và tôn vinh tại lễ trao giải này. Vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 2018 diễn ra từ ngày 7-12-2018 đến hết ngày 6-1-2019, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 700.000 phiếu bầu hợp lệ của bạn đọc tham gia bầu chọn cho 15 hạng mục, tăng 9,58% so với vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 2017.

MINH KHUÊ thực hiện